Rezidansa baskın... 2 kişi tutuklandı! "Dadı olmak için gelmiştik!" Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 9'u kadın olmak üzere 11 kişi yakalandı. Fuhuş yaptırdığı öne sürülen 2 kişi tutuklanırken 9 kadın ise sınır dışı edilecek. Kadınlar ifadelerinde, Türkiye'ye için dadı olarak çalışmaya geldiklerini belirtti

Demirören Haber Ajansı Giriş: 03.06.2024 - 09:01 Güncelleme: 03.06.2024 - 09:15 facebook

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