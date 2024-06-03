Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Trakya, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimleri ile Çankırı'nın kuzey çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 33° Ankara Güneşli 32° İzmir Güneşli 37° Antalya Güneşli 40° Trabzon Güneşli 24° Bursa Güneşli 34° Adana Güneşli 41° Diyarbakır Güneşli 38° Gaziantep Güneşli 36° Ağrı Kısmen Güneşli 26° Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.