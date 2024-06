Sıcaklar kabusunuz olmasın! Sivrisinekleri kendinizden uzak tutmanın doğal yolları!

8. SAKSI TABANLARINDA KUM TERCİH EDİN

Bitkilerinizin zarar görmemesi için sivrisinek üremesini durdurmanız gerekebilir. Bu durumu engellemek içinse saksılarınızın altındaki tabaklarını kumla doldurabilirsiniz. Bu, nemi hapsederek sivrisineklerin üreyebileceği suyun etrafa akmasını engeller.

Kaynak: The University of Sydney, Healthy Talbot, Better Health