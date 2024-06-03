Sıcaklar kabusunuz olmasın! Sivrisinekleri kendinizden uzak tutmanın doğal yolları!
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan sıcaklıklar ve rahatsız edici sivrisinekler, keyifli günlerin kabusa dönüşmesine sebep olabiliyor. Ancak endişelenmeyin, birkaç basit yöntemle bu istenmeyen misafirlerden kurtulmanız mümkün. İşte sivrisinekleri kendinizden uzak tutmanın etkili yolları!
1. BU KOKULAR SİVRİSİNEKLERİ UZAK TUTABİLİR
Limon, biberiye, adaçayı, lavanta, sardunya, nane, tarçın gibi gıdaların kokuları sivrisinekleri kovmanın birçok yolu arasında yer alabilir. Bununla birlikte, sivrisinek türüne bağlı olarak farklı kokular işe yarayabilir.
2. SARIMSAK SİNEKLERİ KOVABİLİR
Sarımsak, doğal bir sivrisinek öldürücü ve kovucudur. Sarımsağın güçlü kokusu sivrisineklerin ısırmasını engelleyerek onları evinizden uzaklaştırabilir. Evinize sarımsak spreyi sıkmak istemiyorsanız yemeklerinizde sarımsak kullanarak onları evinizden uzaklaştırabilirsiniz.
3. SİNEKLİK TERCİH EDEBİLİRSİNİZ
Sivrisinekler küçük olduğu için her yerden girebilir bu yüzden evinizdeki pencerelerde, kapılarda, havalandırma deliklerinde ve bacalarda sineklik bulundurmanız çok işinize yarayabilir.
4. SİNEK KOVACAK BİR KARIŞIM HAZIRLAYABİLİRSİNİZ
Çok basit bir sivrisinek tuzağı, evdeki sivrisinek sorununuzu hızlı bir şekilde çözebilir. Sivrisinekler suda ürediği için evinizde sulu tuzak hazırlayabilirsiniz. 500 mililitre suya 6 damla bulaşık deterjanı veya sıvı sabun koyarak onları tuzağa düşürebilirsiniz. Her odada ayrı bir yere küçük bir kase sabunlu su koyabilirsiniz.
5. ÇOĞALMALARINI ENGELLEMEK
Sivrisineklerin çoğalması için yalnızca birkaç damla suya ihtiyaçları vardır bu yüzden sivrisineklerle ilgili devam eden bir sorununuz varsa evde su birikintisi olan alanlara bakabilirsiniz.
Bitkilerinizi, çiçek vazolarınızı, banyo ve duş alanlarınızı kontrol edebilirsiniz. Çiçek vazosu veya köpek mama kabı gibi suyun gerekli olduğu alanlar için ise sularını her gün tamamen değiştirmelisiniz.
6. PARFÜM SİNEKLERİ ÇEKER
Birçok parfüm sivrisinekleri üzerinize çeker. Eğer sivrisinekler tarafından çok fazla ısırıldıysanız bunun sebebi parfümünüz olabilir. Sorunun bundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını görmek istiyorsanız birkaç gün parfüm sıkmayı bırakabilirsiniz. Koku kullanmanız gerektiğini düşünüyorsanız lavanta gibi sivrisineklerin nefret ettiği bitkilerin yağlarını içeren esansiyel yağ karışımını deneyebilirsiniz.
7. SİNEK KORUYUCULARIN İÇERİĞİNİ KONTROL EDİN
Özellikle dietiltoluamid (DEET), pikaridin veya limon okaliptüs yağı içeren bir böcek kovucu, en uzun süreli korumayı sağlayabilir. Bununla birlikte, ısırıklara karşı korunmak için citronella veya çay ağacı yağı gibi bitki özleri içeren kovucuların çok daha sık uygulanması gerekebilir. Ayrıca, en etkili koruma için böcek kovucuyu cildin açıkta kalan tüm bölgelerine ince bir tabaka halinde uygulayabilirsiniz.
8. SAKSI TABANLARINDA KUM TERCİH EDİN
Bitkilerinizin zarar görmemesi için sivrisinek üremesini durdurmanız gerekebilir. Bu durumu engellemek içinse saksılarınızın altındaki tabaklarını kumla doldurabilirsiniz. Bu, nemi hapsederek sivrisineklerin üreyebileceği suyun etrafa akmasını engeller.
Kaynak: The University of Sydney, Healthy Talbot, Better Health