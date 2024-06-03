Ülke tarihinde ilk kez: Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı seçildi

Dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Meksika'da 99 milyonu aşkın seçmenin gittiği sandıktan ilk kez kadın devlet başkanı çıktı. Milyonlarca seçmenin kullandığı oylarla Meksika'nın yeni devlet başkanı yüksek ihtimalle Ulusal Yenilenme Hareketinin (MORENA) adayı ve eski Meksiko Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum olacak. Claudia Sheinbaum, şu ana kadar oyların yüzde 57'sini aldı.

SEÇİM YARIŞI KADINLAR ARASINDA GEÇTİ Kadınların güçlü yarışı arasında geçen seçimde Sheinbaum'un rakibi Meksika için Geniş Cephe adayı ve eski Hidalgo Belediye Başkanı Xochitl Galvez ile eski milletvekili Jorge Alvarez Maynez ise şu an oyların yüzde 30'unu almış durumda. Kadın cinayetleri oranının yüksek olduğu Meksika'da başlıca güvenlik sorunlarından biri de çete savaşları. 6 yıl boyunca ülkeyi yönetecek Meksika'nın ilk devlet başkanı Sheinbaum'un bu sorunlarla nasıl mücadele edeceği merakla bekleniyor. REKLAM Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı 61 yaşındaki Claudia Sheinbaum kimdir? Seçmene neler vaat etti? Claudia Sheinbaum, henüz altı yaşındayken, 1968 yılında, anne babası ülkenin modern tarihinin en karanlık dönemlerinden birinde protestoların aktif katılımcıları arasındaydı. Claudia, ebeveynleri sayesinde aktivizm ile dolu bir aile büyüdü; kimya mühendisi babasına ve hücresel biyolog olan annesine çok şey borçlu olduğunu söylüyor. Siyaset tutkusunun, doğa sevgisinin ve bilime olan derin tutkusunun da yine ailesi sayesinde olduğunu dile getiriyor. Sheinbaum, böyle bir ailede büyümesini "Ben bu ikilik ile büyüdüm; siyasetin dünyanın yanı sıra akademik ve bilimsel zihniyeti dönüştürebileceği inancıyla büyüdüm" sözleriyle anlatıyor. Lopez Obrador'un desteğini alan Sheinbaum'un değerleri Obrador'un politikalarıyla da uyumlu. REKLAM

ERKEN YAŞTA AKTİVİZMLE TANIŞTI Üç çocuktan ikincisi olan Sheinbaum, Yahudi kökenli bir aileden geliyor. 1930’larda annesinin ebeveynleri Nazilerden kaçarken Bulgaristan'dan Meksika'ya göç etmiş. Mexico City'de büyüyen Sheinbaum'un aktivizmi erken başladı; 15 yaşındayken, kayıp çocuklarını arayan anne gruplarına yardım etmeye gönüllü oldu. Bu sıralarda önde gelen insan hakları savunucusu ve solcu siyasetçi Rosario Ibarra ile tanıştı; Ibarra daha sonra 1982'de başkanlığa aday olan ilk kadın olacaktı. Sheinbaum, 1980'lerde öğrenci hareketlerinin aktif bir katılımcısı oldu ve devletin eğitim politikalarına müdahalesine karşı protestolara katıldı. Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi’nde (UNAM) fizik okudu, 1989’da mezun oldu. Enerji mühendisliği alanında 1994’te yüksek lisans, 1995’te doktora derecesini aldı. REKLAM Doktora tezini hazırlarken, Amerika Birleşik Devletleri'nin Berkeley kentindeki California Üniversitesi'nde bir süre geçirdi. Sheinbaum, daha sonra Nobel Barış Ödülü'nü eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore ile paylaşacak olan BM Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nde (IPCC) görev almak da dahil olmak üzere akademik kariyerine devam etti.

SİYASİ KARİYERİ NASIL BAŞLADI? Siyasi kariyeri 2000 yılında Mexico City'nin yeni seçilen belediye başkanı Lopez Obrador'un onu çevre şefi olarak atamasıyla başladı. 2015 yılında Mexico City'nin en büyük ilçesi Tlalpan'ı yönetmek üzere seçildi.2018 yılında Mexico City’nin belediye başkanı seçildi. REKLAM

BUNDAN SONRA NE OLACAK? Sheinbaum, seçim kampanyası sürecinde Lopez Obrador döneminde oldukça önemsenen sosyal programları sürdüreceğini ve ihtiyaç sahibi ailelere daha fazla kaynak sağlanması için bütçenin yeniden revize edileceğini belirtmişti. Şiddet olaylarının yeniden tırmanışa geçmesi nedeniyle halkın güvenliğini güçlendirmek isteyen Sheinbaum, ulusal muhafızların destekleneceğini duyurmuştu. ABD ile sürdürülen göç müzakerelerinin kısa zamanda nihayete ermesi için çaba harcayacaklarını kaydeden Sheinbaum, ayrıca ülkedeki hidroelektrik santrallerinin modernizasyonunu tamamlayacaklarını ve Meksika'nın başlıca kentlerinde elektrikli araç kullanımını teşvik edeceklerini dile getirmişti. REKLAM