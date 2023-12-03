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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 14:31 Güncelleme: 03.12.2023 - 14:38
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

        Çanakcıoğlu, İslambeyli ve Yenice köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

        Bir süre vatandaşlarla sohbet eden Çanakcıoğlu, istek ve sıkıntılarını dinledi.

        Çanakcıoğlu, daha sonra köylerde devam eden yatırımları inceleyip, köy muhtarlarından bilgi aldı, şehit ailesi ve gazi ziyaretinde de bulundu.

        - Elektrik kesintisi

        Kırklareli'nde iki köy ve bir mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Babaeski ilçesinin Kuleli ve Yeni köyleri ile Vize ilçesinin Devlet Mahallesi'ne yarın bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesintiler, Kuleli köyünde 09.00-12.00, Yeni köyünde 13.00-16.00, Devlet Mahallesi'nde ise 09.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.

        - Yol yapım çalışması

        Vize ilçesinde yol yapım ve kaldırım düzenleme çalışmaları sürüyor.

        Vize Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde asfaltlama ve kaldırım düzenleme çalışmasında bulunuyor.

        Belediye Başkanı Ercan Özalp, çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

        Özalp, yaptığı açıklamada, doğal gaz çalışmalarının ardından bozulan yolların yeniden yapıldığını belirtti.

        Ekiplerin çalışmaları sürdürdüğünü ifade eden Özalp, "Atatürk Cadde'mizde doğal gaz çalışmaları sona erdi. En hızlı şekilde reaksiyon gösterdik ve düzenleme çalışmasına başladık. Caddede sıcak asfalt kaplama yaparak, kaldırımları düzenliyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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