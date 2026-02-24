Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Vize Belediyesi Mezbahasında incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 10:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Vize Belediyesi Mezbahasında incelemede bulundu.

        Balaban, beraberindeki İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu ile mezbahayı gezdi.

        Tesisin işleyişi ve yürütülen çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi alan Balaban, personele görevinde kolaylık diledi.

        - Kaymakam Özderin'den yaşlılara ziyaret

        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

        Özderin, ilçede yaşamını sürdüren Siyaset Helvacı ile Yıldız Aydın'ı ziyaret ederek, ramazan ayını tebrik etti.

        Ziyaretlerde yaşlılar ile sohbet eden Özderin, istekleri dinledi.

        - Akıl ve zeka oyunları turnuvası yapıldı

        Vize'de okullar arası akıl ve zeka oyunları turnuvası gerçekleştirildi.

        Vize Milli Eğitim Müdürlüğünce ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik Vize Bilim ve Sanat Merkezinde düzenlenen turnuvada, öğrenciler mangala, kulami, pentago oyunlarında yarıştı.

        Turnuvada dereceye giren öğrencilere teşekkür belgesi verildi.

        - Edirne gezileri düzenlenecek

        Pınarhisar Belediyesince ramazan ayı dolayısıyla Edirne gezileri düzenlenecek.

        Belediyeden yapılan açıklamada, kadınlara yönelik gerçekleştirilecek gezilerde Edirne'nin tarihi cami ve çarşılarının gezileceği belirtildi.

        İlk gezinin 28 Şubat Cumartesi yapılacağı bildirilen açıklamada, geziye katılmak isteyenlerin Atatürk Kültür Merkezinde kayıt yaptırmaları gerektiği kaydedildi.

        Gezilerin ramazan ayı boyunca devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        IBM hisselerinde 25 yılın en sert düşüşü
        IBM hisselerinde 25 yılın en sert düşüşü
        Trump'ın ABD'yi yanlış yöne götürdüğünü düşünenler çoğunlukta
        Trump'ın ABD'yi yanlış yöne götürdüğünü düşünenler çoğunlukta
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Düğün aracı, cenaze aracı oldu!
        Düğün aracı, cenaze aracı oldu!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Edirne'de son durum! Debiler düşüşe geçti
        Edirne'de son durum! Debiler düşüşe geçti
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        Elif'in anne ve babasından yardım çağrısı! "Kızımı kanlar içinde gördüm"
        Elif'in anne ve babasından yardım çağrısı! "Kızımı kanlar içinde gördüm"
        İran'da protestolar yeniden başladı
        İran'da protestolar yeniden başladı
        Kırsalda bereket projesi başlıyor
        Kırsalda bereket projesi başlıyor
        Ramazan’da reflü kabusuna son!
        Ramazan’da reflü kabusuna son!
        10 çalışandan 1’i yoksul
        10 çalışandan 1’i yoksul

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 zanlıdan 3'ü tutukland...
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 zanlıdan 3'ü tutukland...
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Edirne ve Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli Valisi Turan, huzurevi sakinleriyle iftarda buluştu
        Kırklareli Valisi Turan, huzurevi sakinleriyle iftarda buluştu
        Lüleburgaz'da çevreyi kirletenlere 155 bin TL ceza
        Lüleburgaz'da çevreyi kirletenlere 155 bin TL ceza
        Lüleburgaz'da hafif ticari araç bariyerlerin üzerine çıktı
        Lüleburgaz'da hafif ticari araç bariyerlerin üzerine çıktı