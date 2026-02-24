Edirne ve Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        24.02.2026 - 09:28
        Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 8 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

        Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, il genelinde yaptıkları denetimlerde 3 düzensiz göçmeni yakaladı.

        İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

