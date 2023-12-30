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        Lüleburgaz'da motosikletten düşen sürücü yaralandı

        Lüleburgaz ilçesinde motosikletten düşen sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 11:51 Güncelleme: 30.12.2023 - 12:03
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        Lüleburgaz'da motosikletten düşen sürücü yaralandı
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        Lüleburgaz ilçesinde motosikletten düşen sürücü yaralandı.

        A.A, idaresindeki 39 ACT 707 plakalı motosiklet Cumhuriyet Mahallesi Sakızköy Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

        Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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