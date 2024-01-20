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        Kırklareli'nde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 19:34 Güncelleme: 20.01.2024 - 19:42
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        Kırklareli'nde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Bekir Hamza Adalmış yönetimindeki 40 AN 088 plakalı otomobil, D-100 kara yolu hastane mevkisinde H.Y. idaresindeki 59 ZY 929 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, otomobilin sürücüsü Adalmış ile hafif ticari araçta bulunan Hatice Yolbakan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada yaralanan diğer sürücü H.Y. ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

        Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adalmış ile Yolbakan'ın cesetleri, Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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