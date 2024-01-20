Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'de, 8 bin 568 tarihi obje ele geçirildi

        KIRKLARELİ'de, polisin bir evde yaptığı aramada tarihi eser niteliği taşıdığı belirtilen 8 bin 568 obje ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 15:34 Güncelleme: 20.01.2024 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'de, 8 bin 568 tarihi obje ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        KIRKLARELİ'de, polisin bir evde yaptığı aramada tarihi eser niteliği taşıdığı belirtilen 8 bin 568 obje ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, bir evde tarihi eserler bulunduğu ve kaçakçılığının yapıldığını belirledi. Ekiplerin, evdeki aramasında Osmanlı, Roma, Pers ve Anadolu dönemlerine ait 6 bin 41 sikke, mühür yüzük, madeni para, broş, hayvan biçimli kap, kandil, demir mühür, hokka, yüzük, bileklik, rozet, dirhem, kapı tokmağı, mıh, tarihi kitaplar, heykel olmak üzere 8 bin 568 obje ele geçirildi. 2 av tüfeği ile uzun namlulu silahlara ait mermi de bulunan evde, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oluyor
        AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oluyor
        Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
        Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
        Sürücü 1.36 promil alkollü çıktı! Ayşegül'ü öldüren kaza kamerada!
        Sürücü 1.36 promil alkollü çıktı! Ayşegül'ü öldüren kaza kamerada!
        Almanya'yı karıştıran Bursa plakalı araç
        Almanya'yı karıştıran Bursa plakalı araç
        İşte en çok kar eden takım!
        İşte en çok kar eden takım!
        Kira gelirleri mercek altında
        Kira gelirleri mercek altında
        Hayalindeki takımı açıkladı!
        Hayalindeki takımı açıkladı!
        Gayrettepe-Kağıthane metrosu açılıyor
        Gayrettepe-Kağıthane metrosu açılıyor
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        "Avrupa'nın güvenliğinin sonu"
        "Avrupa'nın güvenliğinin sonu"
        Kadınların başrolde olduğu 15 komedi filmi
        Kadınların başrolde olduğu 15 komedi filmi
        Donmuş göle düşen sahibini böyle kurtardı
        Donmuş göle düşen sahibini böyle kurtardı
        Ek zam yeni emekliye de yansıyacak
        Ek zam yeni emekliye de yansıyacak
        Japonya'nın "SLIM"i, Ay'a iniş yaptı! Japonya 5. ülke oldu!
        Japonya'nın "SLIM"i, Ay'a iniş yaptı! Japonya 5. ülke oldu!
        2. İntifada'nın sembol ismi Durra'nın kardeşi de öldü
        2. İntifada'nın sembol ismi Durra'nın kardeşi de öldü
        Adalet Bakanı Tunç'tan önemli açıklamalar
        Adalet Bakanı Tunç'tan önemli açıklamalar
        Çağlar Söyüncü adım adım Fenerbahçe'ye
        Çağlar Söyüncü adım adım Fenerbahçe'ye
        Yanağından ceviz büyüklüğünde tümör alınan kadın ölümden döndü
        Yanağından ceviz büyüklüğünde tümör alınan kadın ölümden döndü
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nde İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde tarihi eser niteliğinde 8 bin 568 obje ele geçirildi
        Kırklareli'nde tarihi eser niteliğinde 8 bin 568 obje ele geçirildi
        Kırklareli'nde trafik denetimleri sürüyor
        Kırklareli'nde trafik denetimleri sürüyor
        Kırklareli'nde taş ocağında uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
        Kırklareli'nde taş ocağında uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı