Kırklareli'de, 8 bin 568 tarihi obje ele geçirildi KIRKLARELİ'de, polisin bir evde yaptığı aramada tarihi eser niteliği taşıdığı belirtilen 8 bin 568 obje ele geçirildi.

KIRKLARELİ'de, polisin bir evde yaptığı aramada tarihi eser niteliği taşıdığı belirtilen 8 bin 568 obje ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, bir evde tarihi eserler bulunduğu ve kaçakçılığının yapıldığını belirledi. Ekiplerin, evdeki aramasında Osmanlı, Roma, Pers ve Anadolu dönemlerine ait 6 bin 41 sikke, mühür yüzük, madeni para, broş, hayvan biçimli kap, kandil, demir mühür, hokka, yüzük, bileklik, rozet, dirhem, kapı tokmağı, mıh, tarihi kitaplar, heykel olmak üzere 8 bin 568 obje ele geçirildi. 2 av tüfeği ile uzun namlulu silahlara ait mermi de bulunan evde, 2 şüpheli gözaltına alındı.