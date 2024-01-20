Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde fizik tedavi hizmetleri değerlendirildi.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit başkanlığında Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen toplantıda 2023 yılında yapılan çalışmalar görüşüldü.

Ardından yıl içerisinde yapılması planlanan çalışma ve projeler hakkında katılımcılar bilgilendirildi.

Cerit, en iyi şekilde hizmet sunabilmek için çalıştıklarını kaydetti.

- Bitki gelişimleri kontrol edildi

Babaeski Tarım ve Orman Müdürlüğünce bitki gelişimleri kontrol edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli hububat ekim alanlarında incelemede bulunarak, üreticilerden bilgi aldı.

Personel ardından üreticilere hastalıklarla ilgili bilgi verdi.

- Diksiyon kursu açılacak

Kırklareli'nde diksiyon kursu açılacak.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğün yapılan açıklamada, kursun 22 Ocak Pazartesi günü başlayacağı bildirildi.

Kursun 2 Şubat'ta sona ereceği belirtilen açıklamada, kurs kayıtlarının devam ettiği ifade edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.