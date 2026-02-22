Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, itfaiye personelini ziyaret etti.

        Giriş: 22.02.2026 - 11:06
        Balaban, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

        Geçen yıl meydana gelen yangınlarda üstün gayret ve özverili çalışmaları nedeniyle itfaiye teşkilatına teşekkür eden Balaban, personele teşekkür belgesi takdim etti.

        - Kaymakam Özderin'den aile ziyareti

        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, aile ziyaretlerini sürdürüyor.

        Özderin, Erenler köyünde 2 aileyi evinde ziyaret etti.

        Aile bireyleriyle sohbet eden Özderin, isteklerini dinledi.

