        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli'nde "Ramazan Buluşmaları" programları düzenleniyor

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, "Ramazan Buluşmaları" programları kapsamında vatandaşlarla iftar yaptı.

        Giriş: 21.02.2026 - 10:48 Güncelleme: 21.02.2026 - 10:48
        Kırklareli'nde "Ramazan Buluşmaları" programları düzenleniyor
        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, "Ramazan Buluşmaları" programları kapsamında vatandaşlarla iftar yaptı.

        Bulut, kapalı pazar yerinde Karacaibrahim, Karahıdır ve Pınar mahalleleri sakinleriyle bir araya geldi.

        Ramazanın bereketini ve dayanışmasını paylaşmak amacıyla her akşam farklı mahalle sakinlerini misafir edeceklerini ifade eden Bulut, ramazan ayının manevi iklimini yaşamaya, paylaşmaya ve dayanışmayı büyütmeye devam edeceklerini kaydetti.

        Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

