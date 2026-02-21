Kırklareli Valisi Turan şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı.



Vali Turan eşi Nihal Turan ile Kırklareli Üniversitesince Kayalı Kampüsünde düzenlenen iftar programına katıldı.



Şehit aileleri ve gazilerle aynı sofrayı paylaşmanın onuru yaşadığını ifade eden Turan, ramazan ayının maneviyatının en iyi şekilde yaşandığını etti.



Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.



Programa, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, akademisyenler ve protokol üyeleri katıldı.













