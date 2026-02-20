Canlı
        Kırklareli'nde üreticilere süt sağım hijyeni eğitimi verildi

        Kırklareli'nde üreticilere süt sağım hijyeni eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 10:18 Güncelleme: 20.02.2026 - 10:18
        Kırklareli'nde üreticilere süt sağım hijyeni eğitimi verildi
        Kırklareli'nde üreticilere süt sağım hijyeni eğitimi verildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kırklareli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde İnece beldesinde üreticilere yönelik süt sağım hijyeni eğitimi düzenlendi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, bu tür eğitimlerin önemli olduğunu söyledi.

        Kentte Avrupa standartlarında süt üretildiğini ifade eden Karaca, standartların korunması ve kalitenin arttırılması için çalıştıklarını kaydetti.

        Konuşmanın ardından, görevliler tarafından süt sağımı hakkında bilgi verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

