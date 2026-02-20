Canlı
        Kırklareli'nde gıda işletmelerine yönelik ramazan denetimi yapıldı

        Vize ve Kofçaz ilçelerinde fırın ve pastanelerde ramazan denetimi gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 09:58 Güncelleme: 20.02.2026 - 09:58
        Kırklareli'nde gıda işletmelerine yönelik ramazan denetimi yapıldı
        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla unlu mamul ve gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        Bu kapsamda Vize ve Kofçaz ilçelerinde yapılan ramazan denetiminde iş yerlerinde hijyen şartları, ürünlerin son tüketim tarihleri, gıda maddelerinin depolama ve muhafaza durumları kontrol edildi, etiket bilgileri ve satış koşulları da incelendi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yaptığı yazılı açıklamada, denetimlerin devam edeceği belirtildi.

        Ramazan ayı boyunca denetimlerin arttırılacağını ifade eden Karaca, halkın güvenli gıdaya ulaşması için çalıştıklarını bildirdi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

