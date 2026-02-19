Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Ramazanda hipertansiyon hastalarına tuz ve su uyarısı

        UFUK ERTOP - Kırklareli Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Özkaya, ramazan ayında hipertansiyon hastalarına bol miktarda su tüketmeleri, tuzdan da kaçınmaları uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 11:15 Güncelleme: 19.02.2026 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ramazanda hipertansiyon hastalarına tuz ve su uyarısı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        UFUK ERTOP - Kırklareli Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Özkaya, ramazan ayında hipertansiyon hastalarına bol miktarda su tüketmeleri, tuzdan da kaçınmaları uyarısında bulundu.

        Özkaya, AA muhabirine, hipertansiyon ve diyabet gibi sağlık sorunu olanların iftarda ve sahurda daha dikkatli beslenmesi gerektiğini söyledi.

        Ramazanda uzun süre aç ve susuz kalındığını ifade eden Özkaya, iftar ve sahurda sağlıklı, besleyici ve protein ağırlıklı besinlerin tüketilmesini önerdi.

        Hipertansiyon hastaları için su tüketiminin çok önemli olduğunu vurgulayan Özkaya, "Su tüketimi yerinde olmazsa kan basıncımız artar, iftardan sahura kadar yeterli miktarda su tüketilmesi, en az 2 litre kadar tüketilmesi ihtiyaçları karşılayacaktır." dedi.

        Özkaya, hipertansiyon hastalarının kan basıncını düşürmesi ve tansiyonu normal seviyede tutması, dolayısıyla da tuz tüketiminden kaçınması gerektiğini dile getirdi.

        Tuzun tansiyonu bir anda yükselttiğini belirten Özkaya, "İftarı normalde tuzla açmak çok sağlıklı dedik ama hipertansiyon hastası için değil. Hipertansiyon hastasının kan basıncını düşürmek, normal seviyelerde götürmemiz gerekiyor. Tuz tüketimi tansiyonun yükselmesine, ani beyin kanamalarına, ani kalp krizlerine neden olabiliyor. Tansiyon hastalarının sağlıklı beslenip sahurda karbonhidratı azaltıp proteine ağırlık verip yeterli miktarda su içmesi lazım." diye konuştu.

        Diyabet hastalarının da düzenli beslenmelerinin çok önemli olduğuna dikkati çeken Özkaya, diyabetlilerin ramazanda uzun açlık sonrası daha iştahlı hale geldiğini anlattı.

        Özkaya, diyabetteki en büyük sorunlardan birinin insülinin az salgılanması ya da insülinin bir anda yeterli miktarda salgılanmaması olabileceğini kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Bu noktalarda bir anda fazla yemek yemek, şekerin dalgalanmasına neden olur. Şekerin dalgalanması demek de yemek sonrası ani bastıran uyku hali, gün içerisinde çok susamak ve bilinç bulanıklığı demek. Şeker hastalarının yemek yiyip dinlenmeleri, meyvelerini yiyip dinlenmeleri, mümkünse spor yapmaları gece sahuru olabildiğince kahvaltılıklar ve yeşilliklerle geçiştirmeleri en sağlıklı tercih olacaktır. Gün içerisinde baş ağrısı ve çarpıntı yaşayanlar, özellikle bol miktarda su içmeli. Buradaki temel sıkıntımız su. İftarla sahur arasında vücudumuzun temizlenmesine yetecek kadar su içmemiz gerekiyor.​​​​​​​"

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        Adliyeye sevk edildiler
        Adliyeye sevk edildiler
        Akran zorbalığı ile “nezaketle” mücadele 
        Akran zorbalığı ile “nezaketle” mücadele 
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        2025'in "Toplu Taşıma Şampiyonu" belli oldu
        2025'in "Toplu Taşıma Şampiyonu" belli oldu
        "Hedefimiz Dünya Kupası"
        "Hedefimiz Dünya Kupası"
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Eşini bıçaklayan kocanın trajik sonu!
        Eşini bıçaklayan kocanın trajik sonu!
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Çocukları için canından oldu! Öldüren hasret!
        Çocukları için canından oldu! Öldüren hasret!
        Kırkpınar er meydanı sular altında!
        Kırkpınar er meydanı sular altında!
        9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı
        9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı
        Epstein iddialarının ardından Gates konuşmasını son anda iptal etti
        Epstein iddialarının ardından Gates konuşmasını son anda iptal etti
        Kan donduran olay! 2'si kadın 3 kişi ölü bulundu
        Kan donduran olay! 2'si kadın 3 kişi ölü bulundu
        Ticaret Bakanlığı'ndan 48 bin firmaya denetim
        Ticaret Bakanlığı'ndan 48 bin firmaya denetim
        Gazze Barış Kurulu bugün toplanacak
        Gazze Barış Kurulu bugün toplanacak

        Benzer Haberler

        Trakya'da geçen ay 3 bin 871 konut ve iş yeri satıldı
        Trakya'da geçen ay 3 bin 871 konut ve iş yeri satıldı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde iş yerinde çıkan yangında bir kişi yaralandı
        Kırklareli'nde iş yerinde çıkan yangında bir kişi yaralandı
        Kırklareli'nde Bağımlılıkla Mücadele Konferansı düzenlendi
        Kırklareli'nde Bağımlılıkla Mücadele Konferansı düzenlendi
        Kırklareli Valisi Turan'dan ramazan ayı mesajı
        Kırklareli Valisi Turan'dan ramazan ayı mesajı
        Lüleburgaz'da 300 kişilik iftar sofrası kurulacak
        Lüleburgaz'da 300 kişilik iftar sofrası kurulacak