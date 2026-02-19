Kırklareli'nde iş yerinde çıkan yangında bir kişi yaralandı
Kırklareli'nde bir iş yerinde çıkan yangında yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
Küçük Sanayi Sitesi'nde bir demir doğrama atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangına müdahale etmeye çalışan bir işçi yaralandı. Yaralı, ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
