Trakya'da geçen ay 3 bin 871 konut ve iş yeri satıldı

Trakya'da ocak ayında 3 bin 871 konut ve iş yerinin satışı gerçekleştirildi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü, ocak ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı.



Trakya'da en çok satışın yapıldığı il Tekirdağ oldu.



Tekirdağ'da 2 bin 836, Edirne'de 576, Kırklareli'nde ise 459 konut ve iş yerinin satışı gerçekleşti.



