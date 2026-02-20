Canlı
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ziyaret etti.

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ziyaret etti.

        Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Turan'ın ziyarette bakan Gürlek'e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunduğu belirtildi.

        Ardından Turan'ın kent hakkında bakan Gürlek'e bilgi verdiği ifade edildi.

        - Şehit aileleri ve gaziler iftar programında bir araya geldi

        Kırklareli Valiliğince düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi.

        Vali Uğur Turan, bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, ramazan ayının ilk iftarında şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Ramazanın manevi ikliminde şehit aileleri ve gazilerle aynı sofrayı paylaşmaktan büyük bir onur duyduğunu ifade eden Turan, "Sizler bu aziz milletin baş tacısınız. Milletimizin onuru ve gururu olan şehit ailelerimiz ve gazilerimiz sayesinde bugün huzur içinde yaşıyoruz." dedi.

        Turan, programa katılanlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

