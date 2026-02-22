Canlı
        Kırklareli'nde üretilen ambalaj makineleri 2 ülkeye ihraç ediliyor

        Kırklareli'nde üretilen ambalaj makineleri 2 ülkeye ihraç ediliyor

        UFUK ERTOP - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde üretilen ambalaj üretim makineleri, Danimarka ve Almanya'ya ihraç ediliyor.

        Giriş: 22.02.2026 - 13:04
        Kırklareli'nde üretilen ambalaj makineleri 2 ülkeye ihraç ediliyor

        UFUK ERTOP - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde üretilen ambalaj üretim makineleri, Danimarka ve Almanya'ya ihraç ediliyor.

        İş insanı Yurdal Ercan tarafından yaklaşık 600 metrekare alanda kurulan firmada, 2022 yılından bu yana "oluklu mukavva ambalaj sektörü"ne yönelik makineler üretiliyor.

        Yurdal Ercan, AA muhabirine, firma olarak Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da imalat, revizyon ve teknik servis hizmeti sunduklarını söyledi.

        2022 yılından itibaren sıfırdan 6 makine ürettiklerini ifade eden Ercan, makinelerin ebadına ve çeşidine göre üretim süresinin 8 ay ile 1,5 yıl arasında değiştiğini dile getirdi.

        - "Sözleşme aşamasında olan başka ülkeler de var"

        Üretilen makinelerin Danimarka ve Almanya’ya ihraç edildiğini belirten Ercan, şunları kaydetti:

        "Türkiye'de sıfırdan imalat yapan 3 firmadan biriyiz. Müşterinin isteğine göre otomatik besleme, ayıklama, sticker, kesim gibi farklı çeşitlerde makineler üretiyoruz. Makinenin parçalarının yüzde 80'ini yerli olarak kendimiz üretiyoruz, otomasyon kısmı ise yurt dışından geliyor. Bütün üretim ve montaj burada yapılıyor, kurulum ve servis hizmetini de biz veriyoruz. Sıfırdan imal olarak 6 makine ürettik. Danimarka ve Almanya’ya ihracatını gerçekleştirdik. Sözleşme aşamasında olan başka ülkeler de var."

        Makine maliyetlerinin ebadına ve özelliklerine göre 200 bin ile 300 bin dolar arasında değiştiğini kaydeden Ercan, ürettikleri makinelerle oluklu mukavva kutu ve karton kolilerin baskı, kesim, yapıştırma ve dikiş işlemlerinin yapıldığını sözlerine ekledi.

