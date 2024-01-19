Kırklareli'nde taş ocağında uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde taş ocağında uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Serhat Kırcı'nın (29) kullandığı plakası öğrenilemeyen kamyon, Mahya Dağı mevkiindeki taş ocağında yaklaşık 40 metrelik uçuruma devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kırcı, ekiplerce uçurumdan çıkarıldı.

Kırcı, sağlık ekiplerince Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

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