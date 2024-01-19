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        Kırklareli'nde taş ocağında uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

        Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde taş ocağında uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 20:33 Güncelleme: 19.01.2024 - 20:54
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        Kırklareli'nde taş ocağında uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
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        Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde taş ocağında uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

        Serhat Kırcı'nın (29) kullandığı plakası öğrenilemeyen kamyon, Mahya Dağı mevkiindeki taş ocağında yaklaşık 40 metrelik uçuruma devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kırcı, ekiplerce uçurumdan çıkarıldı.

        Kırcı, sağlık ekiplerince Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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