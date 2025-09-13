Kırklareli'nin iki ilçesinde deniz yasağı

Kırklareli'nin iki ilçesinde denize girişler yasaklandı
Kırklareli'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle Karadeniz kıyısındaki Vize ilçesinde 3, Demirköy ilçesinde 2 gün denize girmek yasaklandı
Kırklareli'nin Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla ilçedeki tüm plajlarda bugünden itibaren 3 gün denize girilmesinin yasaklandığı bildirildi.
Vatandaşlardan yasağa uymaları istenen açıklamada, jandarma ekiplerinin bölgede denetimlerde bulunacağı belirtildi.
Demirköy Kaymakamlığınca da ilçe sınırlarındaki sahillerde dalga boyu yüksekliği sebebiyle bugünden itibaren 2 gün denize girişlerin yasaklandığı kaydedildi.
