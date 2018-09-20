Kısa vadeli dış borç stoku
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Kısa vadeli dış borç stoku Temmuz’da arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 yılı Temmuz ayı kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Kısa vadeli dış borç stoku, 2018 yılı Temmuz sonu itibarıyla, 2017 yıl sonuna göre yüzde 2,1 oranında artışla 120,6 milyar dolar olarak gerçekleşti

20.09.2018 - 10:35 | Güncelleme: İHA

Buna göre Temmuz sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2017 yıl sonuna göre yüzde 2,1 oranında artışla 120,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,8 oranında azalarak 66,7 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 5,9 oranında artarak 53,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2017 yıl sonuna göre yüzde 5,4 oranında azalarak 16,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0,9 oranında azalarak 19,4 milyar dolar, yurtdışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 7,1 oranında artışla 18,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca, yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 4,5 oranında azalarak 12,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2017 yıl sonuna göre yüzde 5,9 oranında artışla 43,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Borçlu bazında incelendiğinde, büyük çoğunluğu kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu, 2017 yıl sonuna göre yüzde 11 oranında artarak 24,6 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu 95,9 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 1,6 oranında azalarak 51,2 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 3,4 oranında artarak 67 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2017 yıl sonunda 111 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 34,2 oranında artışla 2018 Temmuz sonu itibarıyla 149 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 2,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

2018 Temmuz sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 51,4’ü dolar, yüzde 32,1’i euro, yüzde 13,7’si TL ve yüzde 2,8’i diğer döviz cinslerinden oluştu.

2018 Temmuz sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 181,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 19,6 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 18,4, Merkez Bankası’nın yüzde 0,3, özel sektörün ise yüzde 81,3 oranında paya sahip olduğu gözlendi.

 

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