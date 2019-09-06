İyi bir check-up ile bazı hastalıkları veya riskleri yüzde 80-90 hatta yüzde 100 doğrulukla bilmek mümkün. Bazıları ise hala hiçbir şekilde bilinemiyor. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre bu noktada bir hastalığı önleyen veya erken davranarak ortadan kaldırıp ömrü uzatan tetkiklerin olduğunu unutmamak gerek. Konuyla ilgili merak edilenleri Liv Hospital Sağlıklı Yaşam ve Check-up Ünitesi Direktörü Metin Okucu’ya sorduk. Okucu, “Bana Check-up için gelen hastalarla sonuçlarını görüşürken espri ile en sık sorulan soru, ‘Doktor yaşayacak mıyım?’ şeklindedir” diyor ve konuyla ilgili önemli bilgiler veriyor.

CHECK UP ILE YÜZDE 100 ORTAYA ÇIKARILACAK HASTALIKLAR

Bir Check-up muayenesi ve tetkikleri sonucunda sizde; tansiyon, şeker hastalığı,yüksek kolesterol, kansızlık, tiroidin az veya çok çalışması, osteoporoz ve safra kesesi taşı olup olmadığı kesin olarak söylenebilir. Bu, kalp kasının durumu, çalışması ve kapakları ile akciğerler için de geçerlidir.Bunların dışında yapılan ileri tetkiklerin hiç biri yüzde100 kesinlikte değildir. Yüzde 99 doğruluk payının bile geride yüzde 1 oranında bir hata payı bıraktığı ve bunun bir risk anlamına geldiği unutulmamalıdır.

EFOR TESTİ HİÇ GÜVENLİ DEĞİL

Günümüzde hala hiç bir tetkik ileride kalp krizi geçirip geçirmeyeceğimizi yüzde100 netlikte bilemiyor. Uzm. Dr. Metin Okucu, “Böyle bir garanti asla verilemez.Hele efor testi bu konuda hiç güvenilir değildir. Çok kullanılan ve en iyi tetkiklerden biri olan bilgisayarlı koroner anjiyografi için bile aynı durum söz konusudur. İyi bir kardiyak check-up sonrası ancak önümüzdeki 10 yıl içinde kalp krizi geçirme veya kalpten ölme riskinizi yüzde 90 kesinliğe kadar söyleyebiliriz. Bu durumda geriye yüzde10’luk bir bilinmezlik kalır” diyor. Anjiyografinin normal olması veya kişide darlık ve tıkanıklıkların bulunması bile bu tahmini değiştirmiyor.Yüzde 10’luk bir darlık kişide bir gün sonra kalp krizine yol açabilirken, yüzde 80’ lik bir daralma ömür boyu zarar vermeyebiliyor.

KANSERDE DURUM NE?

Peki ya kanserler? Uzm. Dr. Metin Okucu, “Kanserlerle ilgili yapılan hiç bir tetkik bir uzmana, “Sizde yüzde100 kanser yok” cümlesini kurduramaz”diyor ve devam ediyor; “Kanserin bir tek hücreden başladığı düşünüldüğünde hastalığı bu kadar erken yakalamak mümkün değildir. Buna karşın bazı kanserleri erkenden görerek tamamen ortada kaldırmak mümkün. Meme, kalın bağırsak, prostat ve rahim ağzı kanserleri taramaları ile yüzde 80-90 kesinlikte sizde o an kanser olup olmadığını söyleyebilsek de bu durum diğer kanserler için geçerli değildir. Pankreas, yumurtalık ve beyin kanserleri henüz erkenden tedavi edilecek seviyede yakalanamıyor.

BUNAMA VE ALZHEİMER

Bunama ve Alzheimer en çok sorulan ve korkulan hastalıklar arasında yer alsa da henüz bunun için bir test bulunmuyor. Check-up ile hastalığın olup olmadığı kesin olarak söylense de gelecekte yakalanma riskiniz olup olmadığını bilmeniz henüz mümkün görünmüyor.

DOKTORUNUZA SORMANIZ GEREKEN SORULAR

Bir check-up testi yaptırmadan önce ve sonuçları konuşurken doktorunuza şu soruları sormanız gerekiyor: Bu testi ne için yapıyorsunuz? Testin yan etkisi, zararı var mı? Bu testin sonuçları ne işe yarayacak? Sonuçların doğruluk ve yanılma payları nedir? Biyopsi şart mı? Bu tetkik benim ömrümü uzatacak mı?