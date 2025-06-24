Kız kıza tatil modasına onlar da uydu

Hollandalı Lilly Becker, Ukraynalı Jana Azizi, Hollandalı Sylvie Mesis, İsviçreli Irina Cerutti, Alman Soraya Eckes, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelerek, Ege'de kız kıza tatil yaptı. Didim'den başladıkları Ege turunda; Bodrum, Çeşme, Marmaris ve Datça'yı gezdiler.

5 Avrupalı ünlü, gönüllerince tatil yaparken her fırsatta denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

♦ Hollandalı Model Lilly Becker... Ünlü emekli tenisçi Boris Becker'ın eski eşi. Boşanmış olsa da 2009 - 2018 arasında evli kaldığı Becker'in soyadını kullanmaya devam ediyor.

♦ Afgan kökenli Ukraynalı Model ve Sunucu Jana Azizi... 1992'de ailesiyle Almanya'ya taşındı. Birçok TV programı hazırlayıp sundu. TV yapımcısı ve sunucusu olarak çalışmaya devam ediyor.

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♦ Hollandalı Model Sylvie Mesis... 2003'te Hollanda'nın en seksi kadını seçildi. Hollandalı ünlü futbolcu Rafael van der Vaart ile 2005 - 2013 arasında evli kadı. Kariyerini, TV programlarının yapımcısı ve sunucusu olarak sürdürüyor.

♦ İsviçreli Fenomen Irina Cerutti... Gazetecilik ve sosyal medya fenomeni olarak gezi yazıları üzerine içerikler üretiyor.