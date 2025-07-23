Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kızılay Fethiye Şube Başkanı Burhanettin Tuna'nın bir oğlu uyuşturucudan diğer oğlu göçmen kaçakçılığından tutuklandı

        Kızılay Fethiye Şube Başkanı Burhanettin Tuna'nın bir oğlu uyuşturucudan diğer oğlu göçmen kaçakçılığından tutuklandı

        Kızılay Fethiye Şube Başkanı Burhanettin Tuna'nın oğlu Enes Tuna 'uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan diğer oğlu Emrullah Tuna da 'göçmen kaçakçılığı7 suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Giriş: 23.07.2025 - 20:24 Güncelleme: 23.07.2025 - 21:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kızılay şube başkanı babaya bir haftada iki şok
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kızılay Fethiye Şube Başkanı Burhanettin Tuna’nın oğlu Enes Tuna "uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan tutuklandı. Fethiye Sulh Ceza Mahkemesi Hakimliği, oğul Tuna hakkındaki soruşturma bilgilerini inceledikten sonra, tutuklanmasına karar verdi. Enes Tuna mahkeme kararı doğrultusunda cezaevine konuldu.

        DİĞER OĞLU DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINDAN TUTUKLANDI

        Habertürk'ten Uzay Kesmen'in haberine göre Burhanettin Tuna’nın diğer oğlu Emrullah Tuna da iki gün önce “göçmen kaçakçılığı” suçundan gözaltına alınmış ve Seydikemer Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Emrullah Tuna hakkındaki göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı.

        ŞUBE BAŞKANLIĞINDAN İSTİFA ETTİ

        İki oğlu da ağır cezalık suçlarla ilgili soruşturmalar kapsamında gündeme gelen Kızılay Fethiye Şube Başkanı Burhanettin Tuna, şube başkanlığı görevinden istifa etti.

        TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞINDAN DA SABIKALI

        Burhanettin Tuna’nın göçmen kaçakçılığından tutuklanan oğlu Emrullah Tuna’nın adı

        Daha önce de tarihi eser kaçakçılığı soruşturması kapsamında şüpheli olarak gündeme gelmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Burhanettin Tuna
        #Emrullah Tuna
        #Enes Tuna
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eskişehir'deki yangında 10 orman işçisi şehit oldu
        Eskişehir'deki yangında 10 orman işçisi şehit oldu
        Çocuk yargılanmaları paketi yolda
        Çocuk yargılanmaları paketi yolda
        Tarihi bir Temmuz ayı! Aşırı sıcaklar sürecek
        Tarihi bir Temmuz ayı! Aşırı sıcaklar sürecek
        Aselsan 5 yeni ürününü tanıttı
        Aselsan 5 yeni ürününü tanıttı
        Arda Turan'dan Beşiktaş sözleri: Saygı duymalıyız
        Arda Turan'dan Beşiktaş sözleri: Saygı duymalıyız
        Kamu işçilerinin toplu sözleşmesinde flaş gelişme
        Kamu işçilerinin toplu sözleşmesinde flaş gelişme
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        'Ah O Günler'in konuğu Oğuz Çetin: Efsane kariyerini anlattı!
        'Ah O Günler'in konuğu Oğuz Çetin: Efsane kariyerini anlattı!
        Tartışmalı terör maddesi yürürlükten kalktı! Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Tartışmalı terör maddesi yürürlükten kalktı! Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        MSB: Suriye, Türkiye'den resmi destek talep etti
        MSB: Suriye, Türkiye'den resmi destek talep etti
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        "Avrupa Ligi'nde final hedefimiz var!"
        "Avrupa Ligi'nde final hedefimiz var!"
        Hakan'dan F.Bahçe ve G.Saray cevabı!
        Hakan'dan F.Bahçe ve G.Saray cevabı!
        Yerli sosyal medya platformu Next
        Yerli sosyal medya platformu Next
        Ailesinden önce annesini öldürdü iddiası!
        Ailesinden önce annesini öldürdü iddiası!
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Rusya - Ukrayna masasına “Kamçatka" formülü
        Rusya - Ukrayna masasına “Kamçatka" formülü
        Sigara içene de ceza geliyor
        Sigara içene de ceza geliyor
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        "Artık bizim ürünlerimizi başka ülkeler yerlileştiriyor"
        "Artık bizim ürünlerimizi başka ülkeler yerlileştiriyor"