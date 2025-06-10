Kocaeli'de TIR devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen karpuz yüklü TIR'ın sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü
Hakan Sakar idaresindeki TIR, Balçık Mahallesi Vali Muammer Güler Bulvarı Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısı Tepeören kavşağı mevkisinde devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. TIR'da sıkışan E.D, H.B. ile F.D, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.
Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nun bağlantı güzergahında ulaşımda aksama yaşandı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.