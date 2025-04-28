Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

Olayda, aynı grupta yer alan H.Y. pompalı tüfekle, T.C. bıçakla, karşı gruptaki I.E, A.E. ve M.E. ise sopayla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan H.Y. ve T.C, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, I.E, A.E. ve M.E. ise Darıca'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.