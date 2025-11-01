Habertürk
Habertürk
        Kocaeli haberleri: 2 oğlunu kaybetti minibüsünde can verdi | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        2 oğlunu kaybetti minibüsünde can verdi!

        Kocaeli'nde, 7 yıldır tek başına yaşadığı minibüsün içerisinde ısınmak için yaktığı piknik tüpünden zehirlenen 74 yaşındaki Dursun Ali Ermiş, yaşamını yitirdi. Ermiş'in 2006 yılında 2 oğlundan birisinin trafik kazasında, diğerinin ise kavgada bıçaklanma sonucu can verdiği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 14:06 Güncelleme: 01.11.2025 - 14:13
        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde olay, sabah saatlerinde, Barbaros Mahallesi Nakliyeciler Sitesi önünde meydana geldi.

        Boş alana çektiği minibüste yaşayan Dursun Ali Ermiş’in (74) dışarıya çıkmadığını fark eden mahalleli, polisi arayıp ihbarda bulundu.

        YERDE HAREKETSİZ BULUNDU

        DHA'da yer alan habere göre bölgeye sevk edilen polis ekibi, kilitli olan minibüsün kapısını açınca, Ermiş’i hareketsiz halde yatarken buldu.

        PİKNİK TÜPÜ ZEHİRLEDİ

        Bölgeye gelen sağlık görevlileri de Ermiş’in hayatını kaybettiğini belirledi. Ermiş’in ilk belirlemelere göre minibüsün içerisinde ısınmak için yaktığı piknik tüpünden zehirlendiği tespit edildi. Ermiş’in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için hastaneye götürüldü.

        OĞULLARINI KAYBETMİŞ

        Dursun Ali Ermiş’in minibüste yaşadığı mahallede evinin olduğu, 2006 yılında 2 oğlundan birisinin trafik kazasında, diğerinin ise kavgada bıçaklanma sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Ermiş’in mahalledeki vatandaşların yardımıyla hayatını sürdürdüğü öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

