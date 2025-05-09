Genç kadın ağlattı! Yürek yakan kaza!
Kocaeli'nde, beton mikseriyle çarpışan motosikletin sürücüsü Saniye Yılmaz, hayatını kaybetti. Beton mikserinin sürücüsü A.Ç. ise gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı
Kocaeli'nde kaza, dün saat 21.30 sıralarında, Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi’nde meydana geldi.
BETON MİKSERİYLE ÇARPIŞTI
DHA'daki habere göre Saniye Yılmaz idaresindeki motosiklet ile A.Ç. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen beton mikseri çarpıştı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Saniye Yılmaz'ın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Gebze Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Beton mikserinin sürücüsü A.Ç. ise gözaltına alındı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.