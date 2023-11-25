Rüzgarın devirdiği ağaç, aydınlatma direğini kırdı (2)

DİREĞİNİNALTINDAKALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Cebesoy Sokak´ta 10 metrelik ağacın rüzgar nedeniyle üzerine devrildiği aydınlatma direğinin kırıldığı anlar, bir otoparkın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otoparkta bulunan bir kişinin devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.

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