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        Rüzgarın devirdiği ağaç, aydınlatma direğini kırdı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 15:58 Güncelleme: 25.11.2023 - 16:00
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        Rüzgarın devirdiği ağaç, aydınlatma direğini kırdı (2)
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        DİREĞİNİNALTINDAKALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

        İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Cebesoy Sokak´ta 10 metrelik ağacın rüzgar nedeniyle üzerine devrildiği aydınlatma direğinin kırıldığı anlar, bir otoparkın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otoparkta bulunan bir kişinin devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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