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        Tarihi İzmit Garı, seramik sergisine ev sahipliği yapacak

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Çiğdem Eroğlu'nun kişisel seramik sergisi "İç içe", 6 Aralık'ta Tarihi İzmit Tren Garı'nda sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 14:17 Güncelleme: 27.11.2023 - 14:21
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        Tarihi İzmit Garı, seramik sergisine ev sahipliği yapacak
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Çiğdem Eroğlu’nun kişisel seramik sergisi "İç içe", 6 Aralık’ta Tarihi İzmit Tren Garı'nda sanatseverlerle buluşacak.

        Güzel Sanatlar Galerisi Sergi Salonu’nda ziyaret edilecek sergide Eroğlu'nun geleneksel çömlekçi çarkında şekillendirdiği heykel, vazo, duvar panosu, çeşitli form ve objelerden oluşan 30 eser yer alacak.

        MEB Usta Öğreticisi Eroğlu'nun eserleri, 20 Aralık'a kadar görülebilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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