Tarihi İzmit Garı, seramik sergisine ev sahipliği yapacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Çiğdem Eroğlu’nun kişisel seramik sergisi "İç içe", 6 Aralık’ta Tarihi İzmit Tren Garı'nda sanatseverlerle buluşacak.

Güzel Sanatlar Galerisi Sergi Salonu’nda ziyaret edilecek sergide Eroğlu'nun geleneksel çömlekçi çarkında şekillendirdiği heykel, vazo, duvar panosu, çeşitli form ve objelerden oluşan 30 eser yer alacak.

MEB Usta Öğreticisi Eroğlu'nun eserleri, 20 Aralık'a kadar görülebilecek.

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