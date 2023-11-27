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        Dünya ve Avrupa şampiyonalarında derece yapan sporculara karşılama

        Dünya Kick Boks Şampiyonası ve Avrupa Boks Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcular, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde davulla karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 11:13 Güncelleme: 27.11.2023 - 11:22
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        Dünya ve Avrupa şampiyonalarında derece yapan sporculara karşılama
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        Dünya Kick Boks Şampiyonası ve Avrupa Boks Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcular, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde davulla karşılandı.

        Portekiz'de düzenlenen Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda "Full Contact" kategorisinde 57 kiloda altın madalyanın sahibi olan Emre Karaca, 56 kiloda ikinci gelen Güler Deniz, 75 kiloda üçüncülüğü alan İslam Uçan ile Avrupa Boks Şampiyonası'nda bronz madalyaya ulaşan Semih Gümüş, vatandaşlar tarafından davullarla karşılandı.

        Tebriklerin ardından sporcuları makamında ağırlayan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, gazetecilere, mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Darıca'mızın evlatlarının, Türkiye'mizin, 85 milyonun göğsünü kabartmasından ayrıca keyif aldık, mutlu olduk. 4,5 yıl önce kulübümüzü Darıca'nın çocukları için kurmuştuk. Başarı hikayesi sadece 235 bin nüfuslu Darıca için değil, 85 milyon ülkemizin tamamının gururlandırdığı başarı."

        Karşılama töreni nedeniyle mutluluk duyduğunu dile getiren Emre Karaca, şöyle devam etti:

        "Bu mahallede daha önceden de böyle duygular yaşamıştık. İlk defa böyle bir karşılama töreni olması tabii ki bizi çok mutlu etti. Sonuçta insan kendini değerli hissediyor. Kendi yaşadığımız gururu aynı zamanda semtimizde, mahallemizde de böyle gördüğümüz zaman daha fazla gurur yaşıyoruz. O yüzden herkese çok teşekkür ederim."

        Güler Deniz, finalde mücadele etmenin heyecanını yaşadığını vurgulayarak, "Final atmanın heyecanını yaşıyorum, maalesef ki sakatlığımdan dolayı finalimi kaybettim ancak milli takımı tekrardan gururlandırdığım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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