Dünya şampiyonu sporcular davul zurnayla karşılandı

PORTEKİZ´dedüzenlenen Dünya Kick Boks Şampiyonası'ndan madalya ile dönen ve aralarında Dünya Şampiyonu Emre Karaca´nın da olduğu milli sporcular, Kocaeli´nin Darıca ilçesinde davul zurna ve sevgi gösterileriyle karşılandı.

Portekiz'in Albufeira kentinde 70 ülkeden 2 bine yakın sporcunun katıldığı Dünya Kick Boks Şampiyonası´nda Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcularından 57 kiloda dünya şampiyonu olarak altın madalya kazanan Emre Karaca, Dünya ikincisi Güler Deniz, Dünya üçüncüsü İslam Uçan ve Avrupa Boks Şampiyonası´nda üçüncü olan Semih Gümüş, yurda döndüler. Dünya şampiyonluğunu kazanan milli sporcuları Darıca´da vatandaşlar davul zurna ve çiçeklerle karşıladı. Karşılamanın ardından şampiyon sporcuları ve ailelerini makamında ağırlayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Başkanı Hüsamettin Ergül ve yönetimini tebrik etti.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, dünya şampiyonluğunu kazanan sporcuların Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nden çıkmasının büyük mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Darıca´daki evlatlarımızın Türkiye´deki 85 milyonun göğsünü kabartmasından biz ayrıca keyif aldık, ayrıca mutlu olduk. Ay yıldızlı bayrağımızın göndere çekildiği, ulusal milli marşımızın dünya arenasındaki bir müsabakada çalınıyor olması hakikaten bizi ayrıca gururlandırdı ve mutlu etti. Gençlerimizi tekrar tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Bizler de her zaman yanlarında olacağız" dedi.

"ÇOK ŞÜKÜR, RABBİM BANA 33 YAŞINDA DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNU NASİP ETTİ"

Kick Boks Dünya Şampiyonu Emre Karaca, Darıca´da doğup büyüdüğünü, çocukluğundan bu yana 25 senedir ilçede aktif olarak spor yaptığını söyleyerek, "Darıca´yı sporla ilgili olarak bu kadar içli dışlı olup mahalle ile semtlerinde bu kadar spor tesisini bu güne kadar görmemiştim. Bu nedenle arkamızdan gelecek olan kardeşlerimiz adına çok mutluyum. Şampiyonada biz elimizden geleni yaptık. Çok şükür İstiklal Marşımızı okuttuk. Rabbim bize bunu nasip etti. Başka bir ülkede İstiklal Marşımızı okuturken bütün ülkeleri ayağa kaldırmak tabii ki benim için çok gurur verici ve onur verici bir şeydi. Dünya Şampiyonu olmamıştım. Dünya Şampiyonu olabilmek için 20-25 senedir çalışıyordum. Rabbim bana 33 yaşında Dünya Şampiyonluğu nasip etti. Belediye Başkanımız Muzaffer Bıyık gerçekten de bu güne kadar bize destekleri konusunda abilik yaptı, hiç bizi kırmadı. Ne zaman bir şey söylesek, ne zaman bir şey dilesek şartlar dahilinde bizi hiç kırmadı ve sundu. O yüzden ağabeylerime de başkanıma da çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.