4 katlı binanın çatısı, yan binanın üzerine uçtu (2)

AĞAÇOTOMOBİLİNÜZERİNE DEVRİLDİ

Olay, sabah saatlerinde İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırım üzerindeki bir ağaç, fırtına nedeniyle hemen arkasındaki otoparkta park halinde olan 14 LF 594 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Olayı görenlerin ihbarıyla adrese polis ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yönlendirildi. Belediye ekipleri devrilen ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.