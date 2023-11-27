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        'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 6 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

        KOCAELİ´de,'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan L.A. (44), polis ekipleri tarafından yakalandı. L.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 15:38 Güncelleme: 27.11.2023 - 15:40
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        'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 6 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
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        KOCAELİ´de,'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan L.A. (44), polis ekipleri tarafından yakalandı. L.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma kapsamında, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan aranan L.A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan L.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. L.A.´nın söz konusu suçtan 6 yıl 8 ay hapis cezası ile arandığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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