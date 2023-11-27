Hem antrenörü hem sporcusu olduğu branşta bileği bükülemeyen gençler yetiştiriyor KADİR YILDIZ - Fitness salonunda antrenörlük yaparken tanıştığı bilek güreşinde bugüne kadar 126 madalya kazanan Kenan Eroğlu, hem sporcu hem antrenör olarak sürdürdüğü spor hayatında kendisi gibi başarılı gençlerin yetişmesi için mesai yapıyor.

KADİR YILDIZ - Fitness salonunda antrenörlük yaparken tanıştığı bilek güreşinde bugüne kadar 126 madalya kazanan Kenan Eroğlu, hem sporcu hem antrenör olarak sürdürdüğü spor hayatında kendisi gibi başarılı gençlerin yetişmesi için mesai yapıyor.

Kocaeli'de gittiği fitness salonunda tanıştığı bilek güreşi sporcuları ve arkadaşlarının tavsiyesiyle 27 yıl önce bu spora başlayan 47 yaşındaki Eroğlu, milli takım formasını giydiği kariyerinde 30'u uluslararası olmak üzere 126 derece elde etti.

Yaşı ilerlemesine rağmen uluslararası yarışmalara katılmaya devam ederek 70 kiloda dereceler kazanan milli sporcu Eroğlu, Para Bilek Güreşi Milli Takımı'nda antrenörlük yapmasının yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'da milli takıma gençleri hazırlıyor.

- "Turnuvalarda öz güvenim zirveye taşındı ve daha büyük hedefler koydum"

Kenan Eroğlu, AA muhabirine, 27 yıl önce antrenörlük yaptığı fitness salonunda bilek güreşi sporcularıyla çalıştığını, performansını gören arkadaşlarının tavsiyesiyle bu branşa yöneldiğini anlattı.

Kısa çalışma sonucu katıldığı ilk ulusal yarışmada ikincilik elde ettiğini aktaran Eroğlu, bu başarı sonrasında bilek güreşine ağırlık verdiğini söyledi.

Eroğlu, katıldığı ilk uluslararası yarışmada da derece yapınca bilek güreşindeki yerinin perçinlendiğini dile getirerek, "Bilek güreşi güç sporu, bu branş sporcusuna öz güven veriyor. Sporun bana kattığı şeylerden biri bu. Bende tutku haline geldi. Turnuvalarda da bu öz güven zirveye taşındı ve daha büyük hedefler koydum. İlk olarak 'milli takım sporcusu olabilir miyim' diye düşündüm." diye konuştu.

Evinin 4 metrekarelik odasını mini spor salonuna çevirdiğine değinen Eroğlu, buradaki çalışmalarıyla 2016'da dünya şampiyonluğuna ulaştığını kaydetti.

- "Ahlaki olarak sporcuların hayatına dokunmak öncelikli durum"

Bilek güreşinde milli takıma kazandırdığı 11 sporcudan bazılarının dünya ve Avrupa şampiyonu olduğuna işaret eden Eroğlu, hem milli takıma sporcu kazandırmak hem de uluslararası turnuvalarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için çalıştığını belirtti.

Eroğlu, sporu gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için bir araç olarak da gördüğüne dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Sportif başarılarından ziyade ahlaki olarak hayatlarına dokunmak öncelikli durum. Bir sporcu, sportif başarı kazanabilir ama ahlaklı sporcu değilse onun aldığı başarının anlamı olmuyor. Çünkü başarılı sporcular, bulundukları ortamda gençlere rol model oluyor. Ahlaklı insansa onu takip eden gençlerin de ahlaklı olmasını sağlıyor. Bu, aldığı o dünya, Avrupa ve uluslararası başarısından daha önemli."

Uluslararası yarışmalara gittiğinde kendisinden ziyade genç sporcuların moral ve motivasyonu için çalıştığından bahseden Eroğlu, yaşı ilerlemesine rağmen her yarışmada derece kazanıp kürsüye çıkabildiğini vurgulayarak, "Sporcularımız uluslararası turnuvalarda müsabakaya çıkınca kendimi kaybediyorum, benim yarışmam varmış, yokmuş aklıma gelmiyor. Yeter ki, onlar derece yapsın. Onlar kürsüye çıktığı zaman ben de onlar kadar mutlu oluyorum, gurur duyuyorum. O bana fazlasıyla yetiyor." dedi.

Şu ana kadar ulusal düzeyde 96, uluslararası arenada da 30 madalya elde ettiğini bildiren Eroğlu, "Bu yılı ulusal ve uluslararası 9 madalyayla kapattım. Seneye odaklandık. Şubat ayında Türkiye şampiyonası var. Sonrasında Slovakya'da Avrupa Şampiyonası olacak. Avrupa'da da derece alabilirsek, Gana'da dünya şampiyonası yapılacak, ona katılacağız. Kağıtspor'dan ne kadar çok sporcuyu milli takıma kazandırabilirim, bunun planlamasını yapıyorum. Çıtayı her yıl bir üst seviyeye çıkarmak için gayret ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.