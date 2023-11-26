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        Türkiye Karting Şampiyonası'nın 7. ayak yarışları Kocaeli'de tamamlandı

        Kocaeli'de düzenlenen MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 7. ayak yarışları sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 19:29 Güncelleme: 26.11.2023 - 19:47
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        Türkiye Karting Şampiyonası'nın 7. ayak yarışları Kocaeli'de tamamlandı
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        Kocaeli'de düzenlenen MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 7. ayak yarışları sona erdi.

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Otomobil Sporlarında Kadın Spor Kulübü (OSKK) tarafından TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen organizasyonda 62 sporcu yarıştı.

        Dün başlayan yarışlarda micro kategorisinde Nihat Karadeniz birinci, Selim Köse ikinci, Efe Bozkurt üçüncü olurken, mini kategorisinde Can Özler birinciliği, Rüzgar Evci ikinciliği, Ali Fuat Miras ise üçüncülüğü elde etti.

        Junior kategorisinde ilk 3 sıra Hakkım Dorum, Yağız Tekşan, Yağız Topal'dan oluşurken, senior kategorisinde de Gün Taşdelen birinci, Kerim Sulyak ikinci, Batı Ege Yıldırım üçüncü oldu. Master kategorisinin ilk 3 sırasında ise İlyas Vurgeç, Murathan Gür, Muratcan Eğilmez yer aldı.

        Kadınlarda junior kategorisinde de birinci Leyla Sulyak olurken, senior kadınlarda Ayşe Çebi birinciliği, Sena Savaşer ikinciliği, Zeynep Çukurova üçüncülüğü elde etti.

        Yarışların ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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