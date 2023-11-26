Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Karamürsel'de 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği

        KaramürselAtatürk Ortaokulu'nda 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, emekli olan müdür, müdür yardımcıları, öğretmen, memur ve hizmetliler bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 10:50 Güncelleme: 26.11.2023 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karamürsel'de 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği
        ABONE OL
        ABONE OL

        KaramürselAtatürk Ortaokulu'nda 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, emekli olan müdür, müdür yardımcıları, öğretmen, memur ve hizmetliler bir araya geldi.

        Atatürk Ortaokulu'ndan emekli personel, Okul Müdürü Necmettin Şahin’in davetiyle okulda buluştu, vefat edenler içinde lokma döktürüldü.

        Şahin, yaptığı konuşmada, "geçmişi olmayan kurumların geleceği olmaz" ilkesiyle hareket ettiklerini belirterek, zaman zaman vefa günleri ile öğretmen buluşması etkinlikleri organize ettiklerini belirtti.

        Şahin, 8'incisini gerçekleştirdikleri "Geleneksel Öğretmen Buluşması" etkinliğinde 1961-2023 yılları arasında Atatürk Ortaokulu'ndan emekliye ayrılan personelin bir araya geldiğini kaydetti.

        Etkinlikte, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karamürsel Gençlik Merkezince öğretmen şarkıları müzik dinletisi, şiir ve tiyatro gösterisi yapıldı.

        Programa, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Turgut Cüre, emekli İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Çimen, emekli Şube Müdürü Veysel Kandemir ve kurumda görev yapan müdür, müdür yardımcıları ve öğretmenler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Öldürdüğü kişilerin kemiklerini sobada yaktı!
        Öldürdüğü kişilerin kemiklerini sobada yaktı!
        İşte Rıza Çalımbay'ın 11'i!
        İşte Rıza Çalımbay'ın 11'i!
        3 gündür kayıptı, barakada ölü bulundu!
        3 gündür kayıptı, barakada ölü bulundu!
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        Meteoroloji'den son dakika fırtına uyarısı
        Meteoroloji'den son dakika fırtına uyarısı
        "Karabasan gibi çöktüler"
        "Karabasan gibi çöktüler"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, Taylandlılar serbest kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, Taylandlılar serbest kaldı
        Yeni soruşturma! Semih Kaya hakkında şok iddialar!
        Yeni soruşturma! Semih Kaya hakkında şok iddialar!
        Rehine takası krizi aşıldı
        Rehine takası krizi aşıldı
        'Kan ve Gül' itirafı
        'Kan ve Gül' itirafı
        Çin ile ABD arasında askeri gerilim
        Çin ile ABD arasında askeri gerilim
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Üçlü enfeksiyon grip, RSV ve Covid-19'a dikkat!
        Üçlü enfeksiyon grip, RSV ve Covid-19'a dikkat!
        Minibüs kontrolden çıktı: Ölüler ve yaralılar var
        Minibüs kontrolden çıktı: Ölüler ve yaralılar var
        Buruk'tan Icardi-Real Madrid iddialarına cevap!
        Buruk'tan Icardi-Real Madrid iddialarına cevap!
        4 çocuğun önünde cinayet
        4 çocuğun önünde cinayet
        "Her yaşın ayrı güzelliği var"
        "Her yaşın ayrı güzelliği var"
        Başkent'te gürültü katliamı-2! Baba ile oğlu öldü!
        Başkent'te gürültü katliamı-2! Baba ile oğlu öldü!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        4 katlı binanın çatısı, yan binanın üzerine uçtu
        4 katlı binanın çatısı, yan binanın üzerine uçtu
        Gölcük'te Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        Gölcük'te Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        Kocaeli'de meslek liseliler, geleceğin yazılım mühendisleri olma yolunda il...
        Kocaeli'de meslek liseliler, geleceğin yazılım mühendisleri olma yolunda il...
        Kocaeli ve Düzce'de kuvvetli rüzgar etkili oluyor
        Kocaeli ve Düzce'de kuvvetli rüzgar etkili oluyor
        Binicilik sporu Kocaeli'deki çalıştayda ele alınıyor
        Binicilik sporu Kocaeli'deki çalıştayda ele alınıyor
        Rüzgarın devirdiği ağaç, aydınlatma direğini kırdı (2)
        Rüzgarın devirdiği ağaç, aydınlatma direğini kırdı (2)