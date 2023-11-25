Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Binicilik sporu Kocaeli'deki çalıştayda ele alınıyor

        Türkiye Binicilik Federasyonu ve Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) tarafından düzenlenen 1. Akademik Çalıştay Buluşması başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 16:31 Güncelleme: 25.11.2023 - 16:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Binicilik sporu Kocaeli'deki çalıştayda ele alınıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Binicilik Federasyonu ve Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) tarafından düzenlenen 1. Akademik Çalıştay Buluşması başladı.

        KOÜ Kartepe Atçılık Meslek Yüksekokulu'nda 12 üniversiteden akademik personelin katılımıyla düzenlenen çalıştayda, atçılık eğitimi verilen üniversitelerde, binicilik derslerinin ve uygulamalarının Türkiye Binicilik Federasyonunun deneyim ve birikimleri doğrultusunda yeniden yapılandırılması amaçlanıyor.

        Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, yaptığı konuşmada, federasyonun geçmişinin 100 yıllık olduğunu ancak böyle bir çalıştayın ilk defa düzenlendiğini belirtti.

        Türkiye'nin at ve binicilik kültürüne sahip olmasına rağmen bu sporun istenilen seviyeye ulaşamadığını vurgulayan Tuncer, "1930'lu yıllardan sonra maalesef çok büyük başarılar elde edememişiz. Ama tabii ki bu demek değildir ki uzun vadede böyle olacak. Şu anda Bakanlığımız önderliğinde Kastamonu'da bir binicilik lisesi kurduk. Orada kökenden çocuklar yetiştirmek üzere varız. Daha sonra yapacağımız birtakım organizasyonlar var. Yetenek taramasıyla çocuklar yetiştireceğiz. İlgi çok artmaya başladı. Lisanslı binici sayımız artıyor, at sayımız artıyor." diye konuştu.

        Tucer, yaptıkları çalışmalardan bahsederek, şunları kaydetti:

        "Yakın gelecekte performans sporcu sayımızı artıracağız. Bu, farklı bir spor. İki ayrı canlının bir arada yaptığı tek spor. Biri at, biri insan. O açıdan da farklı bir spor dalı. Yakın gelecekte biniciliği, çok daha adı duyulan bir spor olarak göreceksiniz. Şu anda 350 aktif lisanslı binicimiz var, pony binicimiz var. Biz pony dalına da ağırlık veriyoruz. Pony, başlangıç seviyesidir. Belediyelerin bu işi üstlenmesiyle ve sponsorlar sayesinde bu sporu daha rahat yapabilecek hale gelecek gençlerimiz."

        KOÜ Kartepe Atçılık Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erdener Balıkçı da okulun 2002 senesinde kurulduğunu belirterek, 21 senedir sadece atçılık üzerine eğitim verdiklerini söyledi.

        Balıkçı, çalıştayın binicilik eğitiminin üniversiteler bazında bir standart oluşturmasına katkı sağlayacağını dile getirerek, "Yapılacak her türlü uygulama ilerisi için bir standart oluşturacak. Bu alanda görülen en büyük eksiklik; binicilik uygulamalarının ve uygulama alanlarının her mecrada farklı sergilenmesi, bir standardın olmaması." ifadelerini kullandı.

        Yarın sona erecek çalıştayda, atçılık ve antrenörlük eğitimi veren üniversitelerin Gençlik ve Spor Bakanlığı yönetmelik ve mevzuatlarına dahil edilmesi, üniversitelerde ortak binicilik eğitim müfredatının binicilik federasyonu ile akredite edilmesi, üniversitedeki atçılık meslek yüksekokulu ve meslek yüksekokullarındaki atçılık programlarındaki binicilik uygulama koşullarının ve imkanlarının tespiti, ulusal ve uluslararası standartlara getirilmesi konusunda yapılması gerekenler ele alınacak.

        Çalıştayın açılışına, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Başkent'te gürültü katliamı-2! Baba ile oğlu öldü!
        Başkent'te gürültü katliamı-2! Baba ile oğlu öldü!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Seçil Erzan'ın Fatih Terim sorgusu!
        İşte Seçil Erzan'ın Fatih Terim sorgusu!
        Eski İsrail Başbakanına ihanet suçlaması
        Eski İsrail Başbakanına ihanet suçlaması
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        "Batı hükûmetlerinin bu hunhar katliam karşısında sessiz kalmalarını hayret ve dehşet içinde izliyoruz"
        "Batı hükûmetlerinin bu hunhar katliam karşısında sessiz kalmalarını hayret ve dehşet içinde izliyoruz"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacak
        "Çoğundan önce ölmeliydim"
        "Çoğundan önce ölmeliydim"
        Çocuklar arasında yayılıyor! Çin tedbirleri artıracağını duyurdu
        Çocuklar arasında yayılıyor! Çin tedbirleri artıracağını duyurdu
        Evine mahalle sığdırdı!
        Evine mahalle sığdırdı!
        Rehine takası bugün de devam edecek
        Rehine takası bugün de devam edecek
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        "Bıçağı öyle bir biledim ki..."
        "Bıçağı öyle bir biledim ki..."
        EYT’li işçinin izin hakkı
        EYT’li işçinin izin hakkı
        Formadan dev gelir!
        Formadan dev gelir!
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Rüzgarın devirdiği ağaç, aydınlatma direğini kırdı (2)
        Rüzgarın devirdiği ağaç, aydınlatma direğini kırdı (2)
        Kazada ölen Tuğçe, gözyaşlarıyla toprağa verildi
        Kazada ölen Tuğçe, gözyaşlarıyla toprağa verildi
        Kocaeli'de denizde mahsur kalan 4 kürekçi kurtarıldı
        Kocaeli'de denizde mahsur kalan 4 kürekçi kurtarıldı
        Fırtına, Körfez'de tekneleri batırdı
        Fırtına, Körfez'de tekneleri batırdı
        Rüzgarda kano alabora oldu, sporcular can simidiyle kurtarıldı
        Rüzgarda kano alabora oldu, sporcular can simidiyle kurtarıldı
        Rüzgarın devirdiği ağaç, aydınlatma direğini kırdı
        Rüzgarın devirdiği ağaç, aydınlatma direğini kırdı