Binicilik sporu Kocaeli'deki çalıştayda ele alınıyor

Türkiye Binicilik Federasyonu ve Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) tarafından düzenlenen 1. Akademik Çalıştay Buluşması başladı.

KOÜ Kartepe Atçılık Meslek Yüksekokulu'nda 12 üniversiteden akademik personelin katılımıyla düzenlenen çalıştayda, atçılık eğitimi verilen üniversitelerde, binicilik derslerinin ve uygulamalarının Türkiye Binicilik Federasyonunun deneyim ve birikimleri doğrultusunda yeniden yapılandırılması amaçlanıyor.

Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, yaptığı konuşmada, federasyonun geçmişinin 100 yıllık olduğunu ancak böyle bir çalıştayın ilk defa düzenlendiğini belirtti.

Türkiye'nin at ve binicilik kültürüne sahip olmasına rağmen bu sporun istenilen seviyeye ulaşamadığını vurgulayan Tuncer, "1930'lu yıllardan sonra maalesef çok büyük başarılar elde edememişiz. Ama tabii ki bu demek değildir ki uzun vadede böyle olacak. Şu anda Bakanlığımız önderliğinde Kastamonu'da bir binicilik lisesi kurduk. Orada kökenden çocuklar yetiştirmek üzere varız. Daha sonra yapacağımız birtakım organizasyonlar var. Yetenek taramasıyla çocuklar yetiştireceğiz. İlgi çok artmaya başladı. Lisanslı binici sayımız artıyor, at sayımız artıyor." diye konuştu.

Tucer, yaptıkları çalışmalardan bahsederek, şunları kaydetti:

"Yakın gelecekte performans sporcu sayımızı artıracağız. Bu, farklı bir spor. İki ayrı canlının bir arada yaptığı tek spor. Biri at, biri insan. O açıdan da farklı bir spor dalı. Yakın gelecekte biniciliği, çok daha adı duyulan bir spor olarak göreceksiniz. Şu anda 350 aktif lisanslı binicimiz var, pony binicimiz var. Biz pony dalına da ağırlık veriyoruz. Pony, başlangıç seviyesidir. Belediyelerin bu işi üstlenmesiyle ve sponsorlar sayesinde bu sporu daha rahat yapabilecek hale gelecek gençlerimiz."

KOÜ Kartepe Atçılık Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erdener Balıkçı da okulun 2002 senesinde kurulduğunu belirterek, 21 senedir sadece atçılık üzerine eğitim verdiklerini söyledi.

Balıkçı, çalıştayın binicilik eğitiminin üniversiteler bazında bir standart oluşturmasına katkı sağlayacağını dile getirerek, "Yapılacak her türlü uygulama ilerisi için bir standart oluşturacak. Bu alanda görülen en büyük eksiklik; binicilik uygulamalarının ve uygulama alanlarının her mecrada farklı sergilenmesi, bir standardın olmaması." ifadelerini kullandı.

Yarın sona erecek çalıştayda, atçılık ve antrenörlük eğitimi veren üniversitelerin Gençlik ve Spor Bakanlığı yönetmelik ve mevzuatlarına dahil edilmesi, üniversitelerde ortak binicilik eğitim müfredatının binicilik federasyonu ile akredite edilmesi, üniversitedeki atçılık meslek yüksekokulu ve meslek yüksekokullarındaki atçılık programlarındaki binicilik uygulama koşullarının ve imkanlarının tespiti, ulusal ve uluslararası standartlara getirilmesi konusunda yapılması gerekenler ele alınacak.

Çalıştayın açılışına, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.