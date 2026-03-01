Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli'de "Üsküdar Vapuru" faciasında yaşamını yitirenler anıldı

        Kocaeli'de, İzmit ile Değirmendere arasında sefer yapan "Üsküdar" adlı vapurun 1 Mart 1958'de şiddetli lodos nedeniyle batması sonucu yaşamını yitirenler için anma törenleri düzenlendi.

        Giriş: 01.03.2026 - 13:43
        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Lisesi Mezunları Derneği ve İzmit Sanat Okulu Mezunları Derneği işbirliğinde İzmit 1 Mart Vapur İskelesi'nde düzenlenen anma töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Berna Abiş, burada yaptığı konuşmada, tüm Kocaeli'nin 1 Mart 1958'de büyük bir acı yaşadığını, hayatını kaybedenlerin çoğunun lise öğrencisi olduğunu belirtti.

        Belediye olarak hayatını kaybedenlerin aziz hatıralarını yaşatmak adına geçen yıl Üsküdar Vapuru Deniz Faciası Anıtı'nın yapıldığını anlatan Abiş, bütün bir şehir olarak bu acıyı yüreklerinde hissettiklerini ve bundan sonra da hissetmeye devam edeceklerini ifade etti.

        İzmit Sanat Okulu Mezunları Derneği Başkanı Yusuf Altınay da o gün kaybettikleri arkadaşlarının yokluğunu her ders zili çaldığında, her 1 Mart sabahında hissettiklerini dile getirerek, görevlerinin o gün yaşanan ihmalleri unutmamak ve o gün kaybedilen isimleri sonsuza kadar yaşatmak olduğunu vurguladı.

        Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, Abiş, MHP Kocaeli İl Başkanı Kamil Akın, dernek başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar, Üsküdar Vapuru Deniz Faciası Anıtı'na karanfil, denize çelenk bıraktı.

        - Karamürsel

        Karamürsel ilçesinde Karamürsel Alp Anıtı'nın da bulunduğu mezarlıkta düzenlenen törende, batan vapurda hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Daha sonra Karamürsel Vapur İskelesi'nin bulunduğu meydana geçen katılımcılar, kazada hayatını kaybedenler için denize karanfil bıraktı.

        Karamürsel Su Altı Sporları Derneği üyeleri tarafından denizde "1 Mart Üsküdar Faciasını Unutmuyoruz" yazılı pankart açıldı.

        Törene, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nalan Tekin, KOÜ Karamürsel Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Bamyacı, İlçe Müftüsü Caner Akdemir, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        - Gölcük

        Gölcük 1 Mart Üsküdar Şehitliği'nde gerçekleştirilen törende, Kaymakam Müfit Gültekin ve Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer mozoleye çelenk sundu.

        Burada konuşan Gültekin, faciada hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını belirterek, bu tür acıların toplum hafızasında önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

        Sezer de acı olayın Gölcük'ün hafızasında derin izler bıraktığını ifade etti.

        Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından katılımcılar, mezarlara karanfil bıraktı.

        Törene, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, dernek başkanları ve vatandaşlar katıldı.

        - Olay

        İzmit ile Değirmendere arasında sefer yapan Üsküdar Vapuru'nun 1 Mart 1958'de fırtına nedeniyle batması sonucu, çoğunluğunu İzmit Lisesi ve İzmit Sanat Okulu öğrencilerinin oluşturduğu 400'e yakın kişi hayatını kaybetmişti.

