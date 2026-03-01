Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli'de kumar oynayan 8 kişiye 92 bin 832 lira ceza kesildi

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kumar oynatıldığı tespit edilen iş yerine yönelik denetimde, 8 kişiye 92 bin 832 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 00:14 Güncelleme:
        Kocaeli'de kumar oynayan 8 kişiye 92 bin 832 lira ceza kesildi

        Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kumar oynatıldığı tespit edilen iş yerine yönelik denetimde, 8 kişiye 92 bin 832 lira ceza kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kumar oynanması için yer ve imkan sağlanmasının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

        Denetimlerde, O.D’nin ruhsatsız şekilde umuma açık hale getirilen bir yerde kumar oynattığı belirlendi.

        Şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, kumar oynandığı değerlendirilen 7 bin 300 liraya el konuldu.

        Ayrıca, tombala oynadığı tespit edilen 8 kişiye toplam 92 bin 832 lira idari para cezası kesildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İddia: Ali Hamaney hayatını kaybetti
        İddia: Ali Hamaney hayatını kaybetti
        Trump: İran'ın anlaşmak için gerçek bir isteği yok
        Trump: İran'ın anlaşmak için gerçek bir isteği yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a saldırıdan endişeliyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a saldırıdan endişeliyiz
        Pezeşkiyan: Saldırı tarihsel hafızadan silinmeyecek
        Pezeşkiyan: Saldırı tarihsel hafızadan silinmeyecek
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        Dışişleri: Türkiye arabuluculuğa hazır
        Dışişleri: Türkiye arabuluculuğa hazır
        Hizbullah'dan Tahran ile dayanışma mesajı
        Hizbullah'dan Tahran ile dayanışma mesajı
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        İsrail İran'da kimleri hedef aldı?
        İsrail İran'da kimleri hedef aldı?
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        Mamdani'den tepki: Amerikalılar bunu istemiyor
        Mamdani'den tepki: Amerikalılar bunu istemiyor
        "G.Saray'ı dünyanın zirvesine taşımaya devam edeceğiz"
        "G.Saray'ı dünyanın zirvesine taşımaya devam edeceğiz"
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Galatasaray hata yapmadı!
        Galatasaray hata yapmadı!
        G.Saray, ligde iç sahada kaybetmiyor!
        G.Saray, ligde iç sahada kaybetmiyor!
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Kara Kartal seriye bağladı!
        Kara Kartal seriye bağladı!

        Benzer Haberler

        Murat Kaytaz: "Rakip seçecek durumda değiliz. Kazanmaya devam edeceğiz" Beş...
        Murat Kaytaz: "Rakip seçecek durumda değiliz. Kazanmaya devam edeceğiz" Beş...
        Kocaelispor-Beşiktaş maçının ardından
        Kocaelispor-Beşiktaş maçının ardından
        Gökhan Değirmenci: "Penaltı gibi gözüküyor, maalesef verilmedi"
        Gökhan Değirmenci: "Penaltı gibi gözüküyor, maalesef verilmedi"
        Selçuk İnan: "Kornerden basit gol yiyerek kaybetmek üzücü" Kocaelispor Tekn...
        Selçuk İnan: "Kornerden basit gol yiyerek kaybetmek üzücü" Kocaelispor Tekn...
        Kocaelispor-Beşiktaş maçının ardından
        Kocaelispor-Beşiktaş maçının ardından
        Kocaelispor-Beşiktaş maçının ardından
        Kocaelispor-Beşiktaş maçının ardından