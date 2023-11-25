Kocaeli'de meslek liseliler, geleceğin yazılım mühendisleri olma yolunda ilerliyor

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde tasarladıkları robotlarla yarışmalara katılan meslek liseliler, geleceğin yazılım mühendisleri olmayı hedefliyor.

Hatice Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri ve Makine Teknolojisi Bölümü öğrencisi 24 kişiden oluşan Teknoloji Grubu, 4 yıldır okulun laboratuvarlarında elektronik, robotik kodlama ve yazılım üzerine çalışmalar yapıyor.

Öğrenciler, uzun mesai harcadıkları laboratuvarlarda bütün parça tasarımlarını kendileri yaptıkları robotlar oluşturuyor.

Türkiye'de Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) gibi üniversitelerin yaptığı yarışmaların yanı sıra Uluslararası MEB Robot Yarışması ve ile TEKNOFEST'e de katılan öğrenciler, çeşitli dereceler elde etti.

Öğrenciler, aldıkları eğitim ve kazandıkları tecrübe ve birikimle geleceğin yazılım mühendisleri olma yolunda ilerliyor.

- "Geleceğin yazılımcıları meslek liselerinden çıkıyor"

Bilişim Teknolojileri öğretmeni Savaş Kahveci, AA muhabirine, öğrencilerin aldıkları eğitim ve edindikleri bilgiyle mezun olduktan sonra donanımlı mühendisler olabileceğini söyledi.

Kahveci, TEKNOFEST'in öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağladığını belirterek, "TEKNOFEST'i çok önemsiyoruz. Orada farklı öğrencilerle ve firmalarla tanışıyorlar. Bu firmalarda staj yapma imkanı buluyorlar. Staj yaptıkları firmalardan da çok iyi dönüşler alıyoruz. Bunlar da ilerleyen zamanlarda öğrencilerimiz için çok zengin bir portföy oluşturuyor." diye konuştu.

Katıldıkları yarışmaların, öğrencilerin yazılım üzerinde kendilerini geliştirmelerine katkı sağladığını dile getiren Kahveci, "Öğrenciler, okul dışında da kendilerini yazılım alanında geliştiriyor. Şu an 12. sınıfta olan bir öğrencimiz, yazılım konusunda gayet ciddi adımlar atmış, piyasada değer görecek şekilde iş bulma imkanına sahip olabiliyor. Geleceğin yazılımcıları meslek liselerinden çıkıyor. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kahveci, ara eleman değil, aranan eleman yetiştirme gayretinde olduklarını sözlerine ekledi.

- "Her şeyi kendimiz tasarlayıp üretiyoruz"

12. sınıf öğrencisi Ömer Faruk Aydın da elektronik, robotik kodlama ve yazılım alanında çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Öğrenmeye istekli olduklarını vurgulayan Aydın, "Gelen desteklerle tüm teknik devreler ve malzemeler sağlanıyor. Burada her şeyi kendimiz tasarlıyoruz, üretiyoruz ve kodunu kendimiz yazıyoruz. Ürettiğimizin karşılığını almak için çok çabalıyoruz." dedi.

Hazırladıkları projeler ve öğretmenlerinin desteğiyle bilgi ve birikimlerinin arttığına, ufuklarının genişlediğine değinen Aydın, "Vizyoner bakış açısıyla çok daha hazır bir şekilde üniversiteye, geleceğe hazırlandığımı düşünüyorum. Burada profesyonel şekilde kodlama ve uygulamalı mekanik aksamlar geliştiriyoruz. Bazen kendimiz merak ediyoruz, araştırıyoruz. Tecrübeli öğrenciler, yeni gelen öğrencilere destek oluyor." şeklinde konuştu.

Aydın, liseden mezun olduktan sonra üniversiteyi kazanarak yazılım, üç boyutlu kodlama ve animasyon alanında eğitim görmek isteğini ifade etti.