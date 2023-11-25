Kocaeli ve Düzce'de kuvvetli rüzgar etkili oluyor Kocaeli ve Düzce'de kuvvetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kocaeli ve Düzce'de kuvvetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kocaeli'de kent genelinde sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle Kartepe ilçesi Ataşehir Mahallesi Üniversite Yolu Sokak'taki öğrenci yurdunun çatısının bir kısmı, kuvvetli rüzgar nedeniyle uçtu.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından "Kartepe ilçemizde bulunan KYK yurdunun çatısı rüzgar ve fırtına nedeniyle kısmı zarar görmüş olup yaralanan yoktur. Teknik ekipler bölge sevk edilmiştir." açıklamasında bulundu.

- Düzce

Düzce'de kentin yüksek kesimlerinde kuvvetli rüzgar etkili oluyor.

Gölyaka ilçesinin Güzeldere Şelalesi mevkisinde yer yer sağanak da etkisini gösteriyor.

Saatteki hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle bölgede ağaçlar devrildi, yamaçlardan kopan toprak ve kaya parçaları şelale güzergahındaki yolun yan kısımlarına döküldü.

Kuvvetli rüzgar, kentin deniz kıyısında yer alan Akçakoca ilçesinde de görülüyor.

Balıkçı barınağındaki teknelerden bazıları karaya çekildi, bazıları ise çevredeki limanlara gönderildi. Limanda demirleyen teknelerin ise halatları sağlamlaştırıldı.

Deniz kıyısına yakın konumda iş yeri olan esnaf da poşetlere doldurdukları kumlarla dükkanlarının önüne siper yaptı.