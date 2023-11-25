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        Rüzgarda kano alabora oldu, sporcular can simidiyle kurtarıldı

        KOCAELİ'deetkili olan kuvvetli rüzgar ve yağış, İzmit Körfezi'ne açılan kanoculara zor anlar yaşattı. Kanoları alabora olan sporcular, can simidiyle kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 13:08 Güncelleme: 25.11.2023 - 13:10
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        Rüzgarda kano alabora oldu, sporcular can simidiyle kurtarıldı
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        KOCAELİ'deetkili olan kuvvetli rüzgar ve yağış, İzmit Körfezi'ne açılan kanoculara zor anlar yaşattı. Kanoları alabora olan sporcular, can simidiyle kurtarıldı.

        Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağış, hayatı olumsuz etkiledi. İzmit Körfezi'ne kanolarla açılan sporcular, rüzgar ve yağışın etkisiyle denizde zor anlar yaşadı. Kanoları alabora olan sporcular için deniz polisi, bölge halkı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi güvenlik personeli bölgeye gitti. Sporcular, denizden can simidi atılarak kurtarıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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