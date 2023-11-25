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        Karamürsel'de kadınlar şiddetle mücadele konusunda bilgilendirildi

        Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) konularında Karamürsel ilçesinde bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 10:09 Güncelleme: 25.11.2023 - 10:13
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        Karamürsel'de kadınlar şiddetle mücadele konusunda bilgilendirildi
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        Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) konularında Karamürsel ilçesinde bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

        Karamürsel İlçe Jandarma Komutanlığı, Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Gölcük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği çalışmada, vatandaşlara şiddetle mücadele ve KADES konularında broşür dağıtıldı.

        Kadınlara KADES'in amaçları ve nasıl kullanıldığı konularında bilgi verildi.

        Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddet Mücadele Kısım Amiri Şenay Soylu, cep telefonuna KADES'i indirmek isteyen kadınlara yardımcı oldu.

        Soylu, kadına karşı şiddetin önlenmesi, vatandaşların huzur ve güven içinde yaşaması için eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam edileceğini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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