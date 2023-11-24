Karamürsel'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Karamürsel ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından, programa Karamürsel Kültür Merkezinde devam edildi.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, yaptığı konuşmada, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e, Başöğretmenlik unvanı​​​​​​​ verilişinin kabulü olan 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun." dedi.

Konuşmanın ardından öğretmen ve öğrencilerden oluşan koro dinletisi ile "Ben Öğretmen Olmalıyım" oratoryo sunuldu.

Emekli olan öğretmenlere, hizmet şeref belgesi ve plaketleri takdim edildi.

Daha sonra yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Kaymakam Osman Aslan Canbaba, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, İlçe Jandarma Komutan Vekili Faruk Kıraslan, siyasi partilerin temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.