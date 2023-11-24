Bakan Bolat: 575 milyar dolar yıllık döviz geliri kazandırma hedefi doğrultusunda çalışacağız TİCARETBakanı Ömer Bolat, bu yıl mal ihracatını 2 milyar dolar fazlayla 256 milyar dolara, hizmetler ihracatını da 11 milyar dolar fazlayla 100 milyar dolara çıkaracaklarını belirterek, "Gidişat onu göstermektedir. Zaten bir hafta sonra da kasım ayı ihracat rakamını açıkladığımızda göreceksiniz. Bunun yanında mal ihracatında 2028´de 375 milyar dolara ulaşmak, hizmetler ihracatında 2028´de 200 milyar dolara ulaşmak, böylece ülkemize 575 milyar dolar yıllık döviz geliri kazandırma hedefi doğrultusunda çalışacağız" dedi.

TİCARETBakanı Ömer Bolat, bu yıl mal ihracatını 2 milyar dolar fazlayla 256 milyar dolara, hizmetler ihracatını da 11 milyar dolar fazlayla 100 milyar dolara çıkaracaklarını belirterek, "Gidişat onu göstermektedir. Zaten bir hafta sonra da kasım ayı ihracat rakamını açıkladığımızda göreceksiniz. Bunun yanında mal ihracatında 2028´de 375 milyar dolara ulaşmak, hizmetler ihracatında 2028´de 200 milyar dolara ulaşmak, böylece ülkemize 575 milyar dolar yıllık döviz geliri kazandırma hedefi doğrultusunda çalışacağız" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sabah saatlerinde yapılan Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Kasım ayı meclis toplantısının konuğu oldu. Meclis toplantısına Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve meclis üyeleri katıldı.

`SORUMLULARIN YARGILANMASINI DİLİYORUZ´

Bugün başlayan Gazze'deki ateşkes kararının devamlı olmasını umduğunu söyleyen Bakan Bolat, "Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak başta Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çok ciddi bir mücadeleyle bu ateşkes ve rehine takası çalışmaları yapıldı. İsrail´in 47-48 gün boyunca masum sivillere ve yerleşim yerlerine, savaş suçu ve insanlık suçunu aşan bir şekilde yaptığı katliam dolayısıyla en şiddetli bir şekilde kınıyoruz ve uluslararası ceza mahkemesinde de en kısa sürede sorumluların yargılanmasını diliyoruz ve bunun için de gayret ediyoruz. Oradaki masum kardeşlerimize Rabb´imden sabırlar diliyoruz Şehit olanlara da Allah'tan rahmet diliyoruz" diye konuştu.

`ZOR BİR YILDI AMA TÜRKİYE EKONOMİSİ BAŞARISINI GÖSTERİYOR´

Kasım ayı ihracat rakamlarına vurgu yapan Bakan Ömer Bolat, "2021 ve 2022´deki yüksek aşırı talep dönemi ve yüksek enflasyon döneminden sonra 2023 talebin kısıldığı bir yıl oldu. Bu, dünyadaki üretim ve büyüme rakamına da yansıyor. Dünyadaki ortalama büyüme oranı yüzde 3´ün altına geriledi. Dünya ticareti de eksi konumunda. Çeşitli tahminler var farklı kuruluşların ama şunu biliyoruz ki küresel ithalat talebi yüzde 5´e yakın geriledi. Bizim yüzde 41 ihracat yaptığımız Avrupa Birliği'ndeki talep ithalatta yüzde 13 geriledi. Bu açıdan zor bir yıldı ama buna rağmen Türkiye ekonomisi son 21 yıldaki başarısını 2023 yılında da gösteriyor. İlk 6 ayda yüzde 3,9´luk büyüme sağladık ve ihracatımızda da en azından geriye gitmedik. Çünkü 6 Şubat'taki o büyük deprem felaketiyle ilk 9 ay itibariyle ihracatımızda 7 milyar dolara yakın bir kayıp yaşadık. Buna rağmen bu yıl inşallah mal ihracatımızı 2 milyar dolar fazlasıyla 256 milyar dolara, hizmetler ihracatımızı da 11 milyar dolar fazlasıyla 100 milyar dolara çıkaracağız. Gidişat onu göstermektedir. Zaten bir hafta sonra da kasım ayı ihracat rakamını açıkladığımızda göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

`BÜYÜK RAKAM REKOLARLA DEVAM ETMİŞ OLACAK´

İki hedef belirlediklerini söyleyen Bakan Bolat, açıklamalarına şöyle devam etti:

"İş dünyamızın, özel sektörün, dinamizmi ve girişimciliği ihracatçılarımızın çalışkanlığı, girişkenliği ve dünya pazarlarını sürekli taramaları sayesinde ülke ekonomisinin de siyasi istikrar, güçlü bir yönetim ve ekonomik reformlarla birleşmesiyle Türkiye ekonomisi son 21 yılındaki büyüme, ihracat, istihdam artışı temposuna devam etmektedir. Bugün 115 bini aşan ihracatçı sayısına sahibiz. Bu rakam 2002´de 33 bindi ve cari işlemler açığını da bu yıl başarılı bir şekilde azaltma gayreti içindeyiz. Orta vadeli program hedefimiz 43 milyar dolar civarındaydı. Bu rakamı 44-45 milyar dolarda tutma gayret içerisindeyiz. Eylül ayında cari işlemler fazlası verdik. 1,9 milyar dolar yani yaklaşık 2 milyar dolar. Ekim, kasım aylarında da cari denge çok az açık ya da denge pozisyonunda kapanabilecek. Böylece 51,7´den eylül ayındaki cari işlemler açığı, yıllık açığını daha aşağı doğru çekebileceğiz. Burada bizim çok basit bir hedefimiz, yöntemimiz var. Her ay, geçen yılın aynı ayından daha fazla ihracat yapmak. Böylece 12 aylık toplamda geçen yılı fazlasıyla aşmış olacağız. Temmuz ayından beri bu taktiğimizi, bu hedefimizi başarıyla uyguluyoruz. Temmuz, ağustos, eylül, ekim aylarında ihracatımız geçen yılın aynı aylarından daha yukarıda oldu ve tarihi rekor rakamlar oldu. Kasım ayında da inşallah aynısı olacak. İlk 23 günde bunu gözlemledik, gün gün takip ediyoruz. 2´nci hedefimiz de biraz daha zor bir hedef. Her ay bir önceki aydan daha fazla ihracat yapabilmek. Şu ana kadar bunu başardık. Temmuz, ağustos, eylül, ekim aylarında, hep bir ayın üstüne ihracat rakamımızı başardık. Kasım ayı da sanki öyle olacak. Bu basit 2 tane yöntemle ihracatımızı arttırmayı başarabilirsek aslında toplamda büyük rakam rekorlarla devam etmiş olacak. Eylül ayında sanayi üretim endeksimiz de açıklandı. Yüzde 4 artışımız var."

2028 YILI HEDEFLERİ AÇIKLADI

Merkez Bankası brüt döviz rezervleri hakkında da konuşan Bolat, "Dün Hazine ve Maliye Bakanlığımız açıkladı. Merkez Bankası'ndaki brüt döviz rezervlerimiz 17 Kasım tarihi itibariyle 134,5 milyar dolar oldu. 24 Kasım´da yani 1 hafta sonra da inşallah bu rakam daha da artacak. 150 milyar dolar döviz rezervlerimizi yakında görürsek şaşırmayalım. Allah nasip ederse onu da bu ülke başaracak. 2028 hedefi olarak 12´nci yıl kalkınma planında yıllık ortalama yüzde 5 civarında bir kalkınma hızını başarmak ve de kişi başına milli gelirimizi 17 bin 554 dolara çıkarmak. Bunu başardığımız takdirde yüksek gelirli ülkeler sınıfına gireceğiz. Bunun yanında mal ihracatında 2028´de 375 milyar dolara ulaşmak, hizmetler ihracatında 2028´de 200 milyar dolara ulaşmak, böylece ülkemize 575 milyar dolar yıllık döviz geliri kazandırma hedefi doğrultusunda çalışacağız" dedi.