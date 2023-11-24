Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

        Kocaeli'nin Gölcük ve Darıca ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 12:20 Güncelleme: 24.11.2023 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Gölcük ve Darıca ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Gölcük ilçesindeki Anıtpark'ta gerçekleştirilen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

        Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Darıca ilçesindeki Cevher Dudayev Parkı'da düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Programa, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Program, Darıca Deniz Yıldızları Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde devam etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Arjantin'den Hollanda'ya... Aşırı sağın yükselişi
        Arjantin'den Hollanda'ya... Aşırı sağın yükselişi
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
        Ünlü isimlerden Öğretmenler Günü mesajları
        Ünlü isimlerden Öğretmenler Günü mesajları
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        Sprey kutuları bomba gibi patladı!
        Sprey kutuları bomba gibi patladı!
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        Fatih Terim ve kızı Buse Terim’in ifadeleri ortaya çıktı
        Fatih Terim ve kızı Buse Terim’in ifadeleri ortaya çıktı
        İki arkadaşını vahşice öldürmüştü! İşte çifte cinayetin nedeni!
        İki arkadaşını vahşice öldürmüştü! İşte çifte cinayetin nedeni!
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        Anne Candan fenomen kızlarını anlattı
        Anne Candan fenomen kızlarını anlattı
        Tahvile milyar dolarlık yabancı girişi
        Tahvile milyar dolarlık yabancı girişi
        Icardi satılık değil!
        Icardi satılık değil!
        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        İşçi kiralayanlar dikkat!
        İşçi kiralayanlar dikkat!
        Gazze'de 4 günlük insani ara başladı
        Gazze'de 4 günlük insani ara başladı

        Benzer Haberler

        Gebze'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Gebze'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Gölcük'te otizm farkındalık konferansı düzenlendi
        Gölcük'te otizm farkındalık konferansı düzenlendi
        Kocaeli'de farklı suçlardan aranan 46 şüpheli yakalandı
        Kocaeli'de farklı suçlardan aranan 46 şüpheli yakalandı
        Kocaeli'de istinat duvarındaki çökme nedeniyle 4 bina tedbiren boşaltıldı
        Kocaeli'de istinat duvarındaki çökme nedeniyle 4 bina tedbiren boşaltıldı
        Sokakta yine çökme oldu; bu kez 3 bina daha boşaltıldı
        Sokakta yine çökme oldu; bu kez 3 bina daha boşaltıldı
        Restoranda yemek yerken eski eşinin öldürdüğü Ajda, sürekli şiddet görmüş
        Restoranda yemek yerken eski eşinin öldürdüğü Ajda, sürekli şiddet görmüş