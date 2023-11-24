Kocaeli'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Kocaeli'nin Gölcük ve Darıca ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Gölcük ilçesindeki Anıtpark'ta gerçekleştirilen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Darıca ilçesindeki Cevher Dudayev Parkı'da düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programa, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Program, Darıca Deniz Yıldızları Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde devam etti.

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